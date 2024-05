Nacho Elvira alla fine della suspense. Romano Langesco II!

Condividi questo articolo

Leader per quattro colpi all’inizio del quarto round del Soudal Open, Nacho Elvira ha tremato fino al 18° green prima di vincere con un punteggio di -18 (266) e un cartellino di 71 (par) che alla fine è bastato. Ha preceduto il belga Thomas Peters, il danese Niklas Norgaard e il francese Romain Langassec. Forte anche questa domenica ad Anversa nonostante la pioggia, Mike Lorenzo-Vera è 10° a -14 (270).

Lo abbiamo sentito e lo abbiamo indovinato, questa svolta finale di… Soudal Open 2024 Sarebbe tutt’altro che tranquillo Nacho Elvira. E nonostante i suoi quattro colpi, è avanzato mettendo la palla sul tee dall’una alle 10 precise. Lo spagnolo ha sicuramente iniziato bene la domenica segnando in anticipo in questo modo. Golf Club Internazionale Rinkevin. Ma ciò che seguì fu più caotico e incerto per i Madrilin.

Il suo vantaggio, interrotto dalla pioggia (il gioco è stato interrotto per 30 minuti, il campo non è più riuscito a reggere, soprattutto su alcuni green, e l’acqua cadeva forte), è diminuito lentamente ma inesorabilmente dopo uno spauracchio al 7 e attacchi combinati di diversi concorrenti desideroso di successo. Questo è stato particolarmente vero per gli inglesi Joe Dean Che, all’inizio di questo par 71, è stato un colpo indietro rispetto a Elvira grazie a tre birdie ravvicinati (tra le buche 5 e 9). Tuttavia, due spauracchi consecutivi a 10 e poi a 11 lo hanno messo fuori dalla corsa per la vittoria.

Il gioco del quarto turno è stato sospeso a causa del ristagno d’acqua.#Sodal_Aperti pic.twitter.com/87IqNxd7aN — DP World Tour (@DPWorldTour) 26 maggio 2024

Ma altri hanno preso il sopravvento, mettendo sempre pressione sul leader che era spesso a terra sui suoi putt, colpevole di un secondo bogey al n. 10, per fortuna cancellato rapidamente sul par 4 di 11 con un birdie salvifico.

A partire da sei colpi all’inizio di questo quarto round, Tommaso Peters, sostenuto da un pubblico pienamente impegnato nella sua causa, è poi venuto alla ribalta nonostante alcuni sottovalutassero anche il suo lungo gioco. Fleming, entrato a far parte della LIV Golf nel febbraio 2023, si è ritrovato addirittura in posizione di playoff sul 18esimo green prima di perdere un 66 (-5) che da solo gli ha dato il secondo posto a -17 (267).

Una lunga, impotente racchetta nelle sue mani, il danese Niklas Norgaard Si è anche autoinvitato alla festa con quest’aquila sbucata dal nulla il 17, dandogli la possibilità di provare un po’ in più l’emozione della morte improvvisa, a patto che colpisca un uccello il 18 con qualcosa che non ha fatto. riuscire a fare. Al secondo posto anche 68 (-3) con -17.

Il secondo miglior 5 su quattro parte da Langask

Il risultato finale pubblicato pochi minuti fa Romano Langesc In AC, un po’ come la sua giornata di sabato dove ha iniziato benissimo e ha concluso benissimo con passaggi più sottili in mezzo. Due birdie alle buche 3 e 6, uno spauracchio alla 7, poi niente nonostante le occasioni mancate, e due birdie finali alla 17 e alla 18. Tuttavia, questo secondo posto a pari merito conferma che Riviera è attualmente in buona forma, a poche settimane dal quinto posto. in India il 31 marzo e si è avvicinato ai vertici in Cina prima di essere rallentato da un ritorno ribelle. Un buon auspicio per il futuro.

Così vicino a finire l’uccello 😮 Sono bastati due colpi @nachoelvira87Titolo del secondo turno.#Sodal_Aperti pic.twitter.com/DZYXLXU9hj — DP World Tour (@DPWorldTour) 26 maggio 2024

Così è bastato al 37enne Nacho Elvira, che era così vicino a concludere la sua giornata con un birdie il 18, giocare un par di 71 per vincere il suo secondo titolo del Tour Europeo, tre anni dopo Kazoo apre nel 2021 l’Unione Africana Maniero celtico (Gallia). Una vittoria sfiorata, ma che dimostra che è un degno successore Jose Maria Olazábal E basato su Miguel Angel Jimenez, anche gli invasori via Quiévrain nel recente passato, hanno una personalità. Eccolo ora tra i primi dieci in gara (9° posto) con uno dei piazzamenti nella top ten promessi a fine stagione il Tour PGA 2025.

Insieme a Romain Langesque, il clan francese si è messo in luce domenica nelle Fiandre con un ottimo decimo posto Mike Lorenzo Veratempo nel match per la vittoria prima di subire un paralizzante doppio spauracchio sul par 4 13, è in ogni caso il miglior punteggio del 2024 nel Tour Europeo per i Paesi Baschi che lascia un colpo dietro. Adrian Saderautore di un impressionante 67 (-4) e di un incoraggiantissimo 13° posto a -13 (271).

Foto: Getty Images