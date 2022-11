Musk annuncia i licenziamenti su Twitter in un’e-mail ai dipendenti: quelli licenziati saranno fissati alle 17:00. | Globalismo

La lettera dice che tutti i dipendenti riceveranno le informazioni entro venerdì mattina quando l’attività sarà aperta in California, ma non specifica quante persone saranno interessate. Secondo il Washington Post, il nuovo leader prevede di licenziare circa il 50% di circa 7.500 dipendenti.

“Siamo consapevoli che un certo numero di persone che hanno dato un contributo significativo a Twitter saranno interessati, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo futuro dell’azienda”, ha detto la società ai dipendenti.

Tutti i dipendenti di Twitter riceveranno un’e-mail oggi, intorno alle 17:00 (ora del Belgio), con il titolo “Your Turn on Twitter”. Ogni persona autorizzata a mantenere il proprio lavoro riceverà questa e-mail al proprio indirizzo e-mail di lavoro. I rimpatriati saranno informati dei “passaggi successivi” tramite il loro indirizzo di casa. Gli uffici dell’azienda rimarranno chiusi per tutta la giornata.

Fonti hanno detto all’agenzia di stampa Reuters giovedì che i consulenti hanno detto a Elon Musk che la società dovrebbe tagliare la spesa da $ 1 milione a $ 3 milioni (più o meno lo stesso importo in euro) al giorno.

Il capo di Tesla e SpaceX ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari e ne ha preso le redini giovedì scorso, sei mesi dopo un’acquisizione movimentata. Sciolse prontamente il consiglio di amministrazione, licenziò l’amministratore delegato e altri alti funzionari e lanciò grandi progetti con obiettivi da raggiungere rapidamente. Diversi ingegneri hanno riferito di aver dovuto dormire sul posto alcune notti.

Elon Musk, che prima si è ribattezzato “Chief Twit” (“twit” che significa “idiota” in inglese), e poi “Twitter Hotline Operator”, ha invitato gli sviluppatori Tesla venerdì per passare a una revisione del lavoro dei dipendenti di Twitter.

Diversi ingegneri hanno dovuto stampare le ultime righe del codice che hanno prodotto, secondo un dipendente che ha parlato in condizione di anonimato. Secondo un altro dipendente, sono state create anche liste che confrontano gli informatici tra loro, principalmente sulla base dei volumi di produzione.

Durante la notte giovedì, un gruppo di cinque dipendenti licenziati di recente ha intentato una causa contro Twitter sostenendo che il gruppo non ha rispettato il termine di 60 giorni richiesto dalla legge statunitense per i licenziamenti di massa (il Warn Act), secondo il testo della denuncia vista dall’AFP . .

“Il processo di licenziamento in corso è una farsa e una disgrazia. I seguaci di Tesla prendono decisioni su persone che non sanno nulla di loro tranne che per il numero di righe di codice prodotte. Questa è una totale sciocchezza”, Taylor Lees, un team manager di ingegneri che ha affermato di essere licenziato, twittato domenica.