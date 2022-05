Panos, Delhaize e Tarte à Moi: gruppo familiare belga La Lorraine, fornaio e pasticcere con 1.450 prodotti

È il fornaio e pasticcere più famoso del nostro Paese. E per una buona ragione: da oltre 50 anni è il leader del mercato belga nella produzione di pane fresco e dolci. Scusa un po’.

La Lorraine Bakery Group è, infatti, un’azienda al 100% familiare che affonda le sue radici nel 1939 con l’apertura di un mulino a Gand da parte di Gerard Vanherpe. Negli anni ’60, la famiglia Vanherpe acquisisce il panificio La Lorraine a Ninove.

4300 dipendenti

La Lorraine Bakery Group (LLBG), oggi ci sono siti produttivi in ​​7 paesi, vendite in 30 paesi, 4.300 dipendenti, fatturato di 885 milioni di euro nel 2021, in crescita del 19% rispetto al 2020 (pesantemente colpito dalla crisi sanitaria) ) , ma anche del 5% rispetto al 2019.

Ancora alcune personalità che danno un primo sguardo a questa azienda sono ancora gestite da Vanherpe (Guido, rappresentante di terza generazione).

Un altro numero aggiunto: il gruppo sul suo sito elenca ben 1.450 prodotti diversi.

Consumerai sicuramente i prodotti di La Lorraine: il gruppo ha più di 2.300 clienti in Belgio: dalla grande distribuzione all’Horeca, in particolare ai surgelati. Per il 2022 è prevista una forte crescita dei volumi.

La crescita, comunque, è all’ordine del giorno, in tutti i suoi affari. La Taksim Fresh Bakery, en tant q Il leader di mercato in Belgio per il pane fresco quotidiano ei pasticcini continuerà ad attuare la strategia di innovazione del prodottoIl gruppo annuncia dopo aver pubblicato i risultati per l’anno 2021.

“Investire in una linea di produzione di torte completamente nuova presso il sito di Ostenda porterà nuova crescita, opportunità di innovazione e maggiore efficienza.‘, definisce ulteriormente LLBG.

“torta per me”

marchio torta per me Tuttavia, è disponibile solo da Delhaize. Infine, non è giusto. È anche possibile ordinare i pancake online. Anche l’e-commerce è in forte crescita, osserva LLBG. “Sarà prestata maggiore attenzione alla nostra trasformazione digitale‘, ricorda a tal proposito l’amministratore delegato.

Lauren è ancora la serie Panos. Anche lì c’è una crescita in agenda rispetto a una flotta di 250 marchi: “Sono previste nuove aperture di negozi in posizioni strategiche del mercato belga, con nuove aperture Guardare e sentire.”