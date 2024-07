Il treno che collegherà la Costa Azzurra alla Riviera Ligure vedrà la luce quest’estate

Sogni un altro posto, ma sei qualcuno che ha a cuore la propria impronta ambientale? Inoltre, mentre siamo in piena stagione estiva, il pensiero di prendere la strada per raggiungere il sud della Francia o l’Italia potrebbe non essere una possibilità per voi e capiamo che: tra gli ingorghi, il breve periodo di vacanze scolastiche, e le numerose fermate lungo il percorso. Autostrada per fare rifornimento o anche solo per ricaricare la propria auto elettrica, un viaggio nel sud della Francia non si improvvisa. Ecco perché prendere il treno può essere un’ottima opzione per raggiungere la tua destinazione più velocemente senza il fastidio di un viaggio in macchina.

Treno lungo il Mar Mediterraneo

Finora era possibile raggiungere facilmente Nizza, Marsiglia, ma anche Antibes, Cannes e Saint-Raphael da Bruxelles facendo tappa a Parigi. Per andare oltre, era possibile raggiungere Milano anche da Parigi, ma ora, per chi vuole spingersi ancora più lontano, un’altra linea porterà i turisti dalla Costa Azzurra direttamente in Italia in poche ore di treno. Dal 4 agosto al 1 settembre il treno turistico Espresso Riviera di Trenitalia Nationale collegherà Milano con Nizza lungo la Costa Azzurra e il litorale ligure, con fermate speciali a Genova, Savona e San Remo sul versante italiano e a Mentone. E Monaco – Monte Carlo dal versante francese.

Un itinerario che promette di far vivere ai suoi viaggiatori l’esperienza della Dolce Vita in tutto il suo splendore, facendoli conoscere i borghi e i paesaggi più belli del Mediterraneo. I voli saranno operativi il sabato e la domenica, dal 4 agosto al 1 settembre, con partenza da Milano alle 7:35 e arrivo a Nizza alle 13:58. In termini di prezzo, conta su 44,50 € per un biglietto di sola andata in seconda classe e 59,50 € per la prima classe. Poi, dopo il 1 settembre, il percorso farà tappa a Ventimiglia, una piccola città costiera italiana nella regione Liguria.

Entro il 18 luglio un altro collegamento consentirebbe l’accesso diretto alle Cinque Terre da Roma, o anche dalla Puglia. Una manna dal cielo per chi sogna di scoprire questa regione ma non vuole necessariamente farlo in macchina.

In pratica?

A Dal 20 luglio Sito fstrenituristici.it E il sito e l’applicazione di Trenitalia.

