“È ora che il governo faccia qualcosa…”

La crisi energetica e la relativa inflazione continuano a mietere vittime in Belgio. Ogni giorno, le piccole e medie imprese o i lavoratori autonomi devono rallentare o chiudere completamente le proprie attività per evitare di dover pagare somme ingenti.

Stevie Verwijk, manager per otto anni di un negozio di patatine a Hulste, una divisione della città di Harelbeke, nelle Fiandre Occidentali, è una di quelle persone che non hanno avuto scelta e hanno dovuto adeguare il proprio orario di lavoro: “Finalmente, non è più redditizio rimanere aperti alla volta del pranzo”, spiega a Nieuwsblad. I prezzi dell’energia stanno esplodendo e noi li sentiamo. Ma non oso alzare i prezzi e temo che non funzionerà più e che i miei clienti fuggiranno”.