Un mese dopo aver annunciato il loro divorzio, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin cambiano idea

Un mese dopo l’annuncio del divorzio di Sylvester Stallone e Jennifer, flavinaUna nuova dichiarazione scuote le cose. La coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità.

Era il 19 agosto questa ex modella Jennifer flavina In un comunicato stampa, ha annunciato la sua separazione da Sylvester Stallone. Dopo venticinque anni di matrimonio, la coppia stava lottando. Né uno né due, l’americano è stato visto a mani vuote, senza fede. L’attore 76enne è stato anche determinato a porre fine alla sua relazione con sua moglie da quando ha deciso di coprire un tatuaggio in suo onore.

Tuttavia, la vita è piena di sorprese. La coppia ha deciso di mettere da parte le tensioni e tornare l’una nelle braccia dell’altro. “Hanno deciso di continuare la loro vita di nuovo insieme. Hanno appena deciso di fare marcia indietro e RiprovaS “ha detto una fonte ai media.

Lo ha detto anche il delegato al direttore (Ma questa volta per la pagina media sei) da Stallone e flavina “Hanno deciso di incontrarsi di nuovo a casa loro, dove hanno parlato e risolto le loro divergenze”. Oggi saranno entrambi.massima felicità“, Completare.

Di nuovo in coppia? nessuna sorpresa !

Ci sono alcuni settimane I netizen si chiedevano se la coppia non lo facesseEra Non già consegnato Coperto? attore “rocciosoIn effetti, ha pubblicato una foto di lui e sua moglie da dietro e tenendosi per mano. Molto sottilmente, è arrivata la didascalia del post di Instagram “Favoloso“.