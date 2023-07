Sofia Vergara ha posato in perizoma dopo aver annunciato il divorzio: “Come può avere 51 anni e avere questo aspetto?”

7 anni. Questa la durata del matrimonio tra Sofia Vergara, una star Famiglia modernaAttore, Joe Manganiello magico Mike. La coppia ha annunciato il divorzio e ha giustificato la propria scelta sulla stampa americana.

Chiediamo cortesemente che la nostra privacy sia rispettata.

Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. In quanto due persone che si amano e si prendono così tanto cura l’una dell’altra, chiediamo gentilmente informazioni sulla nostra privacy in questo momento, mentre entriamo in questa nuova fase della nostra vita”. ha detto in un comunicato stampa. Allo stesso tempo, l’attrice 51enne ha condiviso contenuti che contraddicono la serietà del messaggio sulle reti.

Sofia Vergara, star di “Modern Family”, twitta solo a chi la fa ridere: “Piss-Vinegar, li evito come la peste!

Sofia Vergara, attualmente in vacanza a Ravello, in Italia, è apparsa in tanga su Instagram il 17 luglio. Le foto hanno suscitato diverse reazioni. “Come puoi avere 51 anni e sembrare così? “,” Chiedono privacy e tu pubblichi questo, mi dispiace “,” Mi dispiace per il divorzio “,” Questo spiega l’ondata di caldo, possiamo leggere nei commenti. L’ex coppia hawaiana si è fidanzata nel 2014 e ha detto “I do” il 21 novembre 2015 a Palm Beach, in Florida.

