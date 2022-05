MotoGP: Il leggendario numero 46 di Valentino Rossi non si indossa più

Il numero 46 della leggenda motociclistica italiana Valentino RossiIl pluricampione del mondo MotoGP, in pensione dalla fine della stagione 2021, ha annunciato il suo ritiro in un evento di gala al Gran Premio d’Italia a fine maggio, ha annunciato sabato la MotoGP.

Nel torneo non verrà più assegnato il N.46 in onore del nove volte iridato in tutte le categorie. “Si terrà la festa di pensionamento […] Sabato, poco prima dei playoff. Rossi sarà presente per onorare la sua eredità e ritirarsi con il suo numero, avendo indossato il numero 46 nella MotoGP Legends Hall of Fame per 26 stagioni di successo.Lo ha detto l’organizzazione in un comunicato. Ora che si è ritirato dal motociclismo, il mito italiano ha iniziato un nuovo capitolo della sua carriera all’inizio di aprile, nel motorsport, con un 17° posto di partenza della stagione nella classe GT a Imola, in casa in Italia.dottoressaDedicato anche all’accademia di formazione dei piloti italiani e al team MotoGP, VR46, che ha iniziato la sua prima stagione in MotoGP con due moto satellite fornite da Ducati.Prima di Rossi sono già stati estratti altri numeri, come il numero 69 dell’americano Nikki Hayden, che è morto nel 2017 per Ha 35 anni in un incidente stradale.