Nel frattempo, Philippe Clement è un delfino del Paris Saint-Germain perché Marsiglia sembra cucinata alla perfezione.

La penultima giornata del torneo e … Nulla è stato ancora deciso in questo campionato francese, tranne il titolo di campione di Francia al Paris Saint-Germain.

E in fondo alla classifica, il Bordeaux ha segnato il pareggio (0-0) contro il Lorient, che si è salvato. Il Bordolese avrà bisogno di un miracolo e cercherà un posto nei playoff. Il Saint-Etienne ha perso in casa (1-2) contro lo Stade de Reims da Watt Weiss e sono anche retrocessi. È stato l’FC Metz a fare la cosa giusta battendo l’Angers (1-0) grazie a un gol di Didier Lamkel Zee. Questi risultati salvano Claremont e Troyes.

In testa alla classifica, il Marsiglia non era presente a Meadow-Rennes (2-0) e ha perso il secondo posto. In effetti, il Monaco era in svantaggio di 0-2 in casa contro il Brest, ma grazie a una tripletta degli uomini di Ben Yedder di Philippe Clement, ha vinto 4-2 e si è classificato secondo in classifica.

Mancava un giorno al torneo per assegnare i posti europei e distribuire punti negativi. Di seguito i risultati del campionato francese.