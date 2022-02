AS Monaco – Amiens SC 2-0

Si les adeptes de la magie de la Coupe de France espéraient voir les Amiénois, pensionnaires de Ligue 2, poursuivre leur aventure, ces derniers se sont heurtés au réalisme létal de Monaco, vainqueur sans forcecer au mardi soir (2-0), Louis- II.

Une rencontre débutée sur le banc pour Wissam Ben Yedder et Sofiane Diop, il duo de feu de l’ASM, laissant ainsi la lumière à Aurélien Tchouaméni qui gifle d’entrée la défense amiénoise corner (1-0, 5.)e). L’avantage en poche, les joueurs du Rocher baissent progressivement de rythme malgré une frappe lointaine de Youssouf Fofana (20)e), un relâchement presque coupable qui oblige Vito Mannone à enfiler le bleu de chauffe face à Aliou Badji (17)e28e48e), Emanuele Lomotey (20e41e) o bis Kader Bamba (50e). Le gardien italien ne s’incline que sur un lob de Chadrac Akolo, finalement hors jeu au départ de l’action (25e).



Les hommes de Philippe Clement, passés proche de perdre Tchouaméni pour un deuxième avertissement à la demi-heure de jeu, décident de verrouiller la rencontre au retour des vestiaires. Dans la foulée d’une enorme occasione per Vanderson, Maghnes Akliouche lâche un festival dans la superficie avversa avant de laisser Kevin Volland conclure avec joie (2-0, 54e). Le break et surtout le but de trop pour Amiens, impuissant face à la maîtrise monégasque qui retrouve le dernier carré et s’avance comme uni à la victoire finale en Coupe de France, un trophée que le club de la principaut plusé gagné depuis 1991.

31 ans, un âge qu’aucun des Monégasques présents sur le terrain ce soir n’a encore atteint. Ça Begin à Faire Long.

Monaco (X): Mannone – Aguilar (Sidibé, 83e), Disasi, Matsima (Maripan, 46e), Jakobs – Tchouaméni – Martins (Vanderson, 46 .)e), Lucas, Fofana (Matazo, 58.)e), Akliouche (Diop, 73e) – Volland. Entraneur: Filippo Clemente.

Amiens (3-4-1-2): Thuram – Mendy, Pavlović, Fofana – Gene, Lomotey (Gnahoré, 75e), Benet (Lusamba, 64.)e), Xantippe-Bamba (Lachuer, 83e) – Akolo (Arokodare, 64e), Badji (Sangare, 83.)e). Entraneur: Philippe Hinschberger.