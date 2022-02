Formula 1 | Mercedes F1 réagit à la visite de son usine gagnee par Horner

Comme nous vous le relazionions, lors d’enchères caritatives organisées ce week-end, Christian Horner a sorti son chéquier pour s’offrir une visite de l’usine de Mercedes F1, un des lot qui étaient proposés.

L’information a fait beaucoup rire et le directoreur de Red Bull annonçait même vouloir être accompagnagné lors de la visite chez ses rivaux par “Adrian (Newey), moi-même, Pierre Waché (tecnica del regista) et probablement Paul Filed, notre directeur de production.”

Alors, quand va se dérouler cette visite ? Et surtout pourra-t-elle bien avoir lieu ? Mercedes F1 un enfin réagi.

L’équipe allemande insiste sul fatto che les “termini e condizioni” du lot peuvent esplicito escludono Horner.

“Nous n’en avons pas encore discuté,” explique un porte-parole. “Mais pour que cela se réalise, nous devrions renoncer aux termes et condition dans lesquels cette visite a été proposée.”

“C’est toujours bien de lire les petits caractères!”

En effet, les termes du lot excluent “Les Employés d’autres équipes de Formule 1”.

Resta à savoir si Mercedes F1 accetta quand même pour le fun. Et médiatiser cette visite pourrait aussi permettre de tirer (un peu plus) un trait sur cette saison 2021 si tendue et controversée entre les deux équipes.