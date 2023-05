GTA VI potrebbe uscire nel 2024

Il nuovo titolo di Rockstar potrebbe essere rilasciato prima del previsto. Take-Two, editore della saga di GTA, ha condiviso informazioni durante una chiamata con un investitore che accenna a una finestra di rilascio per GTA VI.

Dieci anni dopo l’uscita di GTA V, il rilascio di un nuovo componente è più del previsto. Nel febbraio 2022, Rockstar ha annunciato ufficialmente che stavano lavorando a GTA VI senza fornire ulteriori dettagli. Nel frattempo, lo studio è stato vittima di un hack che ha fatto trapelare filmati di gioco di GTA VI sulla fase beta online.

Nonostante ciò, Rockstar ha continuato a mantenere il segreto sulla prossima puntata. Tuttavia, le indiscrezioni riguardanti la data di uscita aumentano sempre di più. E mentre alcune sono solo speculazioni, altre si rivelano più serie, come le nuove informazioni fornite da Take-Two, l’editore di GTA.

Durante una call agli investitori, infatti, l’azienda americana ha stimato il proprio fatturato in 8 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2025. Un numero astronomico che si spiega con l’uscita di GTA VI tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Infatti , non ci sono altri titoli che siano davvero in grado di possedere una tale forza impressionante generando così 8 miliardi di dollari. Questo è ancora più vero perché Red Dead Redemption 3 non è attualmente all’ordine del giorno.

In una nota agli investitori, Take-Two spiega: Nell’anno fiscale 2025, prevediamo di inaugurare questa nuova era lanciando diversi titoli rivoluzionari che riteniamo stabiliranno nuovi standard nel nostro settore e ci consentiranno di raggiungere oltre $ 8 miliardi di prenotazioni nette e oltre $ 1 miliardo di flusso di cassa operativo. valutare. Prevediamo di sfruttare questo slancio pubblicando risultati operativi più solidi nell’anno fiscale 2026 e oltre. ».

Da questo annuncio, il prezzo delle azioni della società è salito e molti analisti e specialisti hanno accettato di considerarlo come una finestra di lancio per GTA VI. Ricordiamo che lo scorso marzo un insider riconosciuto della saga ha anche dato una data di uscita del titolo nel 2024. Tuttavia, stiamo ancora facendo ipotesi e dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte di Rockstar.

