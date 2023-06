La Visual Novel Akai Ito e Aoi Shiro hanno diritto a una rimasterizzazione in formato fisico su Switch

Strictly Limited Games e SUCCESS Corp. stanno collaborando per rilasciare Akai Ito e Aoi Shiro HD Remaster Limited Edition su Switch. Preparati a vivere questi due romanzi visivi giapponesi esclusivi per PlayStation 2 rimasterizzati in alta definizione e riuniti in una versione Switch definitiva per la prima volta in Occidente.

Queste edizioni saranno disponibili esclusivamente da Strictly Limited Games e saranno l’unica versione fisica del gioco in tutto il mondo.

Akai It

Akai Ito è un romanzo visivo originariamente pubblicato per PlayStation 2 in Giappone che porta i giocatori in un viaggio emozionante pieno di amore, mistero e scoperta di sé. Ambientata nel Giappone moderno, la storia segue la protagonista, Kei, mentre attraversa i meandri del suo passato e scopre la verità sulla sua identità.

Dopo la morte improvvisa di sua madre, Kei eredita un’antica villa giapponese nella remota città di Himizuka. Incuriosita dai segreti che circondano la sua famiglia e dalla leggenda del dio della montagna, Kei si imbarca alla ricerca dei segreti nascosti nella dimora del suo antenato. Lungo la strada, Kei incontra Yumei, una giovane ragazza con un legame con il mondo misterioso, e insieme approfondiscono il mistero che li lega.

Con splendide illustrazioni, musica evocativa e molteplici rami, “Akai Ito” offre una ricca esperienza visiva e narrativa. Le scelte che i giocatori faranno daranno forma al viaggio di Kei, portando a diversi esiti e finali che riflettono le complessità dell’amore, del sacrificio e della crescita personale.

Oh Shiro

“Aoi Shiro” è un gioco di avventura giapponese ambientato sia nel mondo reale moderno che nel mondo mitico. La storia è presentata dal punto di vista di Shouko Osanai, una giovane ragazza che gestisce il club di kendo Seijo Gakuin.

In questo gioco di avventura, i giocatori navigano nella storia e fanno delle scelte usando il mouse o il controller. Le meccaniche di gioco sono semplici e non richiedono operazioni complesse. A seconda delle scelte del giocatore, la storia procede in modo diverso e influenza il destino del personaggio principale.

Il gioco ha un totale di 56 finali, inclusi 36 finali negativi, 14 finali normali e 6 finali veri. Man mano che i giocatori completano determinati percorsi, nuove opzioni e scenari vengono resi disponibili attraverso un sistema noto come “Root Seal”.

La storia inizia con l’arrivo di Shouko Osanai al Tempio di Shoushin a Unasaka, una località remota nella regione meridionale, per un campo di addestramento del club di kendo. Una sera, mentre passeggiano sulla spiaggia, Shoko e Yasumi Aizawa, la direttrice del locale, si imbattono in una bambina sdraiata sulla sabbia. Una bambina, Nami, viene salvata da Syoko e si forma un forte legame tra Nami, Shoko e Yasumi. Questo incontro diventa un momento decisivo, cambiando per sempre il destino di Shoko e mettendo in moto una catena di eventi che cambieranno la sua vita.

Nel complesso, “Aoi Shiro” offre un’esperienza di gioco d’avventura coinvolgente, in cui le scelte del giocatore danno forma alla narrazione, portando a vari esiti e finali multipli.