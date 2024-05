I tifosi del Club Brugge rimproverano prima della trasferta contro l’Anderlecht: “Sembra di parte!” – Tutto il calcio

Domenica l’RSC affronterà l’Anderlecht-Club Brugge. L’attesissimo “Topper” che potrebbe decidere il titolo di campione belga.

Per questo incontro al vertice non ci sono stati biglietti in vendita per un mese. Il Lotto Park sarà pieno. La richiesta è così grande che è stato possibile riempire il doppio della capacità dello stadio.

I tifosi del Club Brugge saranno sicuramente presenti domenica nei viali del Lotto Park, ma in significativa minoranza. Infatti, solo 900 di loro potranno partecipare all’incontro.

Abbiamo appreso questa mattina che la parte inferiore della tribuna riservata agli spettatori in visita sarà chiusa per motivi di sicurezza.

I tifosi del Club Brugge esultano prima della trasferta contro l’Anderlecht

Questa decisione emessa dalla polizia e dalle autorità locali è stata sufficiente a far arrabbiare i tifosi del Club Brugge. “Ciò comporta costi indiretti, anche se avevamo promesso questi biglietti”, ha affermato. Federico Van EnoRappresentante dell’Unione dei tifosi del club – secondo ultime notizie.

“Molti di coloro che pensavano di poter assistere alla partita ora devono rinunciare ai biglietti”, si lamenta. “Abbiamo prenotato un autobus a due piani. Costa più di mille euro al giorno d’oggi. Non puoi cambiarlo così quando devi lasciare a casa 19 tifosi. Questo crea indirettamente molti costi”.

“Mettiamo in dubbio la decisione delle forze di polizia, che sembrano incapaci di organizzare questa partita ad Anderlecht. La stessa zona di polizia consente a più di 1.000 tifosi dell’Anderlecht di venire all’Etihad, mentre lì ne accogliamo solo 800. Sembra un po’ un pregiudizio. ”