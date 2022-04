Le Real Madrid a bouclé son premier gros transfert de l’été (et ce n’est pas Mbappé)

C’était l’un des joueurs les plus convoités sur le marché. Il faut dire que le défenseur allemand avait de solides arguments à faire valoir. Pièce centrale du Chelsea campione d’Europa la saison dernière, Rüdiger est aussi en fin de contrat en juin, et donc libre. Thomas Tuchel avait d’ailleurs confermaé samedi, à l’issue de la victoire face à West Ham, qu’il allait lascia Stamford Bridge.

“J’ai le sentiment qu’on a tout fait pour le garder, que ce soit moi ou le club”, expliquait le coach allemand, qui a reconnu que la situation floue dans laquelle se trouve Chelsea actuellement n’arrange pas les affaires. “Antonio a dit qu’il quitterait le club cet été. C’est sa décision. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous mais il a toujours été fantastique, dans son attitude et sur le terrain. C’est un joueur importante et il le restera jusqu’à à la fin de la saison, même si on est très déçu qu’il parte.”

C’est donc le Real Madrid qui va rafler la mise, alors que plusieurs cadors européens étaient sur ses rangs, notamment le PSG et la Juve. Rüdiger avait d’ailleurs marqué contro il Real à Santiago Bernabeu, en quart de finale de la Ligue des Champions il ya due semaines.

Selon le giornalista di Sky Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé, même si rien n’est encore signé. L’ancien élément de l’AS Rome devrait s’engage pour un contrat à long terme con il probabile futuro campione d’Espagne. Qui va du même coup se constituer une défense en beton armé, entre les Courtois, Alaba ou Militao. Et en attendant, peut-être, un certo Kylian Mbappé…