I saldi del capodanno lunare di Steam sono ora in diretta da TechRadar

vapore Saldi per il capodanno lunare È in linea ora.

Da oggi fino alle 18:00 ora del Regno Unito del 3 febbraio, i giocatori PC possono “risparmiare decine di migliaia di giochi”, inclusi forti sconti su giochi come Dead by Daylight (50% di sconto), Sekiro (50% di sconto), Rainbow Six Siege (60% off) e Red Dead Redemption (50%).

Questi non sono solo film d’azione AAA. Ci sono anche grandi risparmi che puoi ottenere su molti giochi indie e party, poiché tutti i giochi offerti sono ordinatamente divisi in categorie per genere, tema, stato d’animo e persino funzionalità per aiutarti a restringere la tua lista dei ricercati.

In altre notizie da Valve, dopo un leggero ritardo alla fine dell’anno scorso, Valve ora conferma che il suo tanto atteso laptop, Steam Deck, inizierà la spedizione il 28 febbraio.

Ad Matt ha spiegato all’epoca che, dati i vincoli di produzione che affliggono ancora l’industria tecnologica in mezzo alla pandemia di coronavirus in corso, Valve lancerà Steam Deck – come ha confermato durante l’apertura del sistema di prenotazione lo scorso luglio – a ondate per tutto il 2022 e oltre.