Dopo Fitness+, stai acquistando un servizio Apple?

Negli ultimi anni Apple ha raddoppiato le sue iniziative a favore di sport e salute. I sensori sono raddoppiati in iPhone, Apple Watch e Tre nuovi sensori Secondo quanto riferito, in cantiere uno smartwatch Apple in cui potrebbero vincere anche gli AirPods Caratteristiche per il fitness. Nel 2020 è stata lanciata Apple Servizio lezioni sportive Si chiama Apple Fitness +. I contenuti offerti regolarmente si sono arricchiti, lo ha annunciato Mark Gorman Bloomberg Apple sta pianificando nuovi esercizi per accompagnare il rilascio di iOS 16 questo autunno.

“Quindi prendi Warrior 2 e guarda al futuro.”

Mark Gorman menziona anche un nuovissimo servizio che potrebbe essere un concorrente diretto di American Instacart, che offre consegne di generi alimentari in un minimarket. Non sono ancora noti i parametri esatti di questo nuovo servizio, ma Apple avrebbe valutato la possibilità di collegare le proposte di menu all’app Salute degli utenti.

Come osserva Mark Gorman, questo servizio sarà molto lontano da quello a cui Apple è abituata. Entrambi sono complessi in termini di configurazione e gestione e, soprattutto se vengono lanciati in più paesi, il mercato delle consegne non ha gli alti margini di profitto a cui è abituato il droghiere high-tech di Cupertino. È possibile, se Apple non abbandona questa strada, che il servizio in questione venga eventualmente offerto in partnership con una società terza esistente.