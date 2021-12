Missione compiuta per l’FC Brugge che ha sconfitto l’OHL e si è qualificato per la finale di Coppa del Belgio

Giovedì sera si è svolto il quarto e ultimo quarto di finale della Coppa del Belgio. Bruges ha ricevuto l’OHL per un posto tra i quarti. Gli uomini di Philippe Clement hanno avuto delle crisi e hanno giocato per spaventarsi a vicenda, ma sono usciti vittoriosi con una vittoria per 4-1. il blu e nero In semifinale si è unito a Gand, Joppen e Anderlecht.

Il primo tempo è complicato per lo zodiaco. uomini Philip Kleiman Mettono il piede sulla palla, ma le loro possibilità non sono troppe, non troppo pericolose (lang 5e, Vanaken 17 e il problema 37e).

Louvain, che difende con cinque giocatori e gli va incontro, si darà le migliori possibilità all’inizio dell’incontro. In un pass a cinque stelle, mercer Trovate il tuo amore a chi si rivolge il centro comportamento scorretto. L’attaccante è impegnato Mignolet restare vigili.

E mentre pensiamo di essere diretti verso il fidanzamento, il giorno 41 Charles de Kettleri Risveglierai un intero stadio. L’attaccante è riuscito a distinguersi bene ea recuperare il perfetto passaggio cross da lui Occhio Fare 1-0. Brugge ha fatto la parte più difficile e costringerebbe Louvain, che aveva perso Flietenk poco prima per infortunio, a uscire un po’ di più.

Alla fine del primo periodo, se Riga vicinissimo al 2-0, Bilancia Sentitevi liberi di raddoppiare la puntata e far tornare il Brugge con un doppio vantaggio negli spogliatoi.

La ripresa riprende a ritmi più lenti e Bruges gioca poco quando Mercier (59) sveglia i suoi con un tiro fuori rettangolo e inganna Mignolet. È 2-1 e Leuven non ha detto la sua ultima parola.

Questo gol risveglia gli ospiti che ci crederanno per qualche minuto prima che Noa Lang arrivasse a realizzare il 3-1 con un passaggio di De Kettleri che ha lottato bene per recuperare palla. Noa Lang, ancora una volta, dopo pochi istanti passa vicinissimo al 4-1.

Louvain potrebbe essere sul tappeto, ma Louvain ci crede e continua ad avere qualche possibilità. Alla fine della partita, mentre il gioco era in pausa, Vanaken avrebbe aggiunto il quarto gol del Brugge con una splendida punizione. Brugge vince facilmente e si unisce Anderlecht, Gent ed Eupen in semifinale di Coppa.