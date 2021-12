NFL: La causa della morte di Vincent Jackson è finalmente nota!

A 38 anni, è stato trovato morto in una stanza d’albergo a Tampa lo scorso febbraio. Lo sceriffo della contea di Hillsborough ha indagato e i risultati sono stati pubblicati.

Mentre la famiglia dell’ex giocatore inizialmente negava che Vincent Jackson fosse depresso o alcolizzato, in realtà è morto per aver bevuto molto. L’autopsia ha rivelato che Jackson era vittima di cardiomiopatia, insufficienza renale, malattie cardiovascolari, ecc. Tutto è compatibile con l’uso eccessivo di alcol.

Nel frattempo, la famiglia ha accettato di donare il cervello di Vincent Jackson alla Boston University ETC, per vedere se Vincent Jackson avesse un’encefalopatia traumatica cronica (che causa affaticamento, irritabilità, depressione…). “Vincent ha dedicato gran parte della sua vita ad aiutare gli altri”Lindsey, la sua vedova, ha detto la scorsa settimana. “Anche dopo la sua morte, so che avrebbe voluto continuare su questa strada. C’è ancora molto da imparare sulla CTE. L’istruzione è la chiave della prevenzione. La nostra famiglia spera che gli altri si sentano bene. Stanno parlando di andare avanti con ECCETERA.”