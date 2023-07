Migliaia di turisti evacuati in barca dall’isola greca di Rodi dopo un incendio (video)

Secondo la guardia costiera greca, gli sfollati si trovavano sulle spiagge di Kiotari e Lardos, sulla costa orientale di quest’isola del Mediterraneo. Tre motovedette della guardia costiera stavano effettuando questa operazione, alla quale hanno partecipato più di trenta imbarcazioni private, mentre una nave della marina militare greca si stava dirigendo verso la zona. I resoconti dei media hanno riferito che più di 1.500 persone erano già state evacuate su un’altra spiaggia.

E mandando sms ai turisti che hanno avvertito, hanno cercato di andare in spiaggia con le loro borse. Alcuni avevano passeggini con bambini, mentre altri non sono stati in grado di contattare le loro compagnie aeree e hanno perso i voli. Secondo le autorità locali, circa 30.000 persone sono riuscite a lasciare con ogni mezzo le zone minacciate.

Ondata di caldo: circa settanta viaggiatori belgi sono stati evacuati dai loro hotel a Rodi

I vigili del fuoco sono bloccati in un monastero

Secondo ERT TV, i vigili del fuoco hanno dovuto rifugiarsi nel monastero di Ipsini vicino a Lardos. I vigili del fuoco e il loro capitano rimangono bloccati nel convento dopo aver tentato di convincere le suore ad andarsene.

Secondo il vice capo dei vigili del fuoco Yiannis Artaboios, l’incendio, scoppiato in una montagna al centro dell’isola, è il più difficile che i vigili del fuoco abbiano mai affrontato a Rodi. Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco impegnati a domare il rogo. Tre hotel sono stati danneggiati nel settore di Kiotari.

La Grecia sta attualmente vivendo un’ondata di caldo eccezionalmente lunga, con temperature che dovrebbero superare i 44°C questo fine settimana.