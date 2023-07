“Aiutami!”: Grazie a una richiesta di aiuto, una ragazzina di 13 anni riesce a scampare a un rapimento

Nel sud della California, una ragazza di 13 anni viene salvata dalle grinfie del suo rapitore di 61 anni. Mentre camminava per le strade di San Antonio, in Texas, il suo rapitore, Stephen Robert Sablan, l’avrebbe minacciata con una pistola, riferisce la CNN.

“Se non sali in macchina con me, ti farò del male”, dice Stephen, secondo i documenti del tribunale. Una volta in macchina, Stephen Sablan avrebbe aggredito sessualmente la ragazza diverse volte mentre la guidava dal Texas alla California.

Mentre il 61enne si è recato in una lavanderia a gettoni, l’adolescente ha provato di tutto per cercare di trovare aiuto. Usando un pennarello e un foglio, la ragazza è stata in grado di scrivere “Aiutami”. Fortunatamente per lei, un vigile passante ha chiamato direttamente i servizi di emergenza sanitaria.

Gli agenti di polizia di Long Beach hanno detto che la ragazza “sembrava emotiva e triste” quando sono arrivati. Dopo aver esaminato la targa del veicolo, gli agenti hanno appreso che Sablan era ricercato per furto con scasso a Fort Worth, in Texas, ed era considerato armato e pericoloso. È stato anche condannato in passato per furto e possesso di droga.

Nell’auto del sospettato sono stati trovati una pistola, che si è rivelata essere una pistola a pallini, un coltello a lama elettrica e manette. Il 60enne è stato accusato a livello federale di rapimento e “trasporto di un minore con l’intento di impegnarsi in attività sessuali criminali”.