L’acquisto di un nuovo appartamento non è molto accessibile: “È inimmaginabile”, dice Sophie, la giovane proprietaria

“Non riesco a pensare di comprarne di nuovi,” Sofia respira. Dopo due anni di ricerche, Sophie (27) e Benoit (32) hanno comprato una casa sulle alture di Namur. “Ci siamo davvero concentrati sulle case che hanno già subito alcuni lavori di ristrutturazione, quindi non dobbiamo investire di più”.lei spiegò.

Un appartamento con 3 camere da letto nel centro di Namur costa 720.000 euro. 130 unità abitative nel quartiere della caserma. I prezzi di vendita partono da 225.000 euro per uno studio.

“Questo è il risultato di diversi fattori: l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, l’inflazione e l’impatto di ciò in termini di costi salariali”, Spiega Charlotte Muget, Aldroman della pianificazione regionale di Namur.

Il nuovo mercato domestico non è facilmente accessibile, in primo luogo a causa dei prezzi elevati, ma anche a causa dell’aumento dei tassi di interesse di circa il 4%. I giovani non possono più acquistare nuovi a meno che non ereditino o ricevano l’assistenza dei genitori. E il più vecchio è sempre meno. I proventi della vendita della casa di famiglia non consentono più di acquistare un nuovo appartamento, spiega Renaud Gregoire, portavoce dell’Unione dei Notai.

Il prezzo dei nuovi appartamenti, in particolare, è aumentato in modo significativo.

“Gli immobili degli anni ’70 e ’80 sono molto difficili da vendere. La qualità energetica è diventata un punto fermo, anche alla luce delle notizie delle ultime settimane. Da un lato vendi il tuo immobile, speri di comprare un appartamento. Ma il prezzo del nuovo gli appartamenti in particolare sono saliti alle stelle, quindi finisci per vendere la tua casa che non sarebbe abbastanza per pagare il bell’appartamento che stavi vedendo. Generalmente, prendi il quartiere che ti piace, a volte cerchi di rimanere nel tuo quartiere, quindi confronti da una casa degli anni ’80 a un appartamento con 3 camere da letto, tutto sommato l’appartamento costerà più di casa, dice il portavoce.

L’attività immobiliare nei primi nove mesi dell’anno è diminuita dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2021. Durante questo periodo, il 20% degli appartamenti venduti in Belgio era nuovo. Abbiamo raggiunto il 22% nel 2021 e il 23% nel 2017. Durante i primi tre trimestri dell’anno, il prezzo medio di un appartamento nuovo in Belgio è stato di 306.000 euro, in aumento del 3,7% rispetto alla media del 2021.