Microsoft ha trovato un modo per ridurre il ransomware

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] Kizaku: Come vengono crittografati i dati su Internet? La crittografia è la forma più antica di crittografia. Ci sono tracce del suo utilizzo già nel 2000 aC Questa tecnica è ancora utilizzata oggi, soprattutto sul web, rivelando i suoi misteri in video grazie al software Kézako di Unisciel e dell’Università di Lille 1.

iniettare ransomware In remoto su un PC Windows, vengono utilizzati due metodi principali. UsoID Già hackerato e ampiamente disponibile Banca dati In accesso gratuito o a pagamento Interneto il cosiddetto attacco di forza bruta che genererà parola d’ordine Fino a trovare il sesamo giusto. Ma, nella quasi totalità dei casi, resta l’anello debole che permette di utilizzare uno di questi due metodi su un computer remoto, è Protocollo di accesso RDP.

Per prevenire o meglio mitigare la gamma degli attacchi di forza bruta Attraverso rdp, Microsoft Ho appena risposto e offre un aggiornamento della sicurezza per Windows 11. L’idea è semplicemente di bloccare completamente gli account utente per dieci minuti in caso di accesso ripetuto Attraverso accesso a ufficio remotoCioè, quando gli aggressori utilizzano il popolare protocollo RDP.

Incorpora il tweet Le versioni di Win11 ora hanno una politica di blocco dell’account predefinita per ridurre RDP e altri vettori di password di forza bruta. Questa tecnica è comunemente usata nei ransomware gestiti dall’uomo e in altri attacchi: questo controllo renderà l’effetto bruto molto più difficile, il che è fantastico! pic.twitter.com/ZluT1cQQh0 — David Weston (@dwizzzzle) (@dwizzleMSFT) 20 luglio 2022

David Weston, Vice President of Security di Microsoft, ha annunciato l’attivazione della funzionalità di blocco predefinita sul suo account Twitter. © Twitter READ Xbox ora può giocare ai giochi per PC, con il supporto GeForce Now

Aumento del tempo di attacco per inibire

Gli account interessati da questo blocco automatico non sono solo i più sensibili, ovvero quelli degli amministratori, ma anche gli account degli utenti limitati. Dopo dieci minuti di ban, se vengono effettuati altri dieci tentativi, l’account verrà nuovamente bloccato per dieci minuti. Con questo processo, vengono presi di mira gli attacchi di forza bruta. Questi inconvenienti con i ban temporanei dell’account non impediscono affatto un attacco forza bruta, ma si tratta di limitarli, perché devono durare più a lungo nell’account. Al momento, l’aggiornamento è disponibile solo per i destinatari programma dall’interno. Dovrebbe essere distribuito anche per Windows 10. Se questo aggiornamento ha aggiunto questo blocco predefinito, dovresti sapere che in effetti è già possibile attivare la funzione Attraverso Registro di Windows 10 e 11.

Vuoi scappare per l’estate? Per celebrare le feste come si deve, scopri Mag Futura ad un prezzo agevolato di 15 euro anziché 19 euro, il 20% di sconto ! Nel programma di questo numero: Un tuffo nel cuore dei 4 assi scientifici in occasione del 2022, dalla Terra alla Luna: Quali misteri nasconde ancora la luna?

Riusciremo presto a curare tutto grazie ai geni?

Come posso nutrire il mondo senza distruggerlo?

L’IA può davvero diventare intelligente? Cos’è Mag Futura? La nostra prima rivista cartacea con oltre 200 pagine per rendere la scienza accessibile a quante più persone possibile

4 domande chiave sulla scienza Per il 2022, dalla Terra alla Luna

Per il 2022, dalla Terra alla Luna consegna a domicilio* * La consegna viene effettuata in Francia (esclusa la Francia metropolitana), Svizzera e Belgio.