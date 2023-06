Last Labyrinth avrà una versione fisica e limitata su Switch e PS5

Giochi molto limitati Rilasceranno edizioni limitate di Last Labyrinth su Switch e PlayStation 5. In Last Labyrinth, i giocatori devono scappare da una dimora piena di pericoli nascosti insieme a una misteriosa ragazza di nome Katia, che non è in grado di parlare o capire la loro lingua. Katya è interpretata da Stephanie Joosten, nota per il suo ruolo di Quiet in Metal Gear Solid 5.

Precedentemente esclusiva per PlayStation VR, questa nuova versione aggiunge l’opzione per disabilitare la realtà virtuale, al fine di renderla più accessibile ai giocatori di tutto il mondo che non possiedono un visore VR. Inoltre, Last Labyrinth ora supporta PlayStation VR2 su PlayStation 5, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco immersiva.La versione per Nintendo Switch si chiamerà Last Labyrinth -Lucidity Lost- e rimuoverà la funzionalità VR.

Queste edizioni saranno disponibili esclusivamente da Strictly Limited Games e saranno l’unica versione fisica del gioco in tutto il mondo.

In Last Labyrinth, ti risvegli in una villa sconosciuta. Ti ritrovi indebolito e legato, con le braccia e le mani legate, paralizzato su una sedia a rotelle. La tua unica speranza di fuga risiede in Katya, che dipende da lei. Katya si affida esclusivamente a segnali non verbali per interagire con te e navigare nel gioco.

Questa forma unica di comunicazione aggiunge un ulteriore livello di sfida e immersione. Devi fare affidamento su gesti sottili, contatto visivo e linguaggio del corpo per comunicare le tue intenzioni e comprendere le istruzioni di Katya. Questo stile di comunicazione crea un senso di intimità e cooperazione tra i personaggi, che richiede una profonda comprensione e fiducia per scoprire i segreti della villa. Katia ti offre una serie di puzzle intensi, sottili e innovativi. Aumentando gradualmente in complessità e varietà, questi puzzle includono sfide numeriche e compiti che stimolano il cervello. Ogni enigma deve essere risolto per andare avanti nella tua avventura.