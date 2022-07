Lord – PSVR 2: Nuove ed entusiasmanti funzionalità presentate da Sony

Dopo un lungo silenzio e un’insopportabile suspense nel 2021, Sony sta finalmente diventando più loquace quando si tratta di PSVR 2. Lo scorso febbraio, il colosso giapponese ha presentato ufficialmente il suo prossimo visore per realtà virtuale rivelando alcuni dettagli piuttosto ovvi al riguardo. Sony sta facendo proprio questo ancora una volta rivelando, questa volta, le nuove funzionalità che verranno introdotte sul visore VR. Hanno abbastanza per impressionare il pubblico e far tremare la concorrenza.

Un visore molto migliore di PSVR

Lo scorso febbraio, a PSVR 2 Ha fatto notizia nelle notizie di gioco dopo la sua presentazione ufficiale da parte di Sony. La nuova generazione di cuffie per realtà virtuale è molto meglio della generazione precedente. Tra queste caratteristiche degne di nota ci sono la risoluzione 2000 x 2040 per occhio offerta dal pannello OLED, il campo visivo di 110 gradi, la frequenza di aggiornamento di 120 Hz o il sistema di eye-tracking Tobii.

Con queste nuove funzionalità, il visore VR offre un’esperienza degna delle prestazioni di PlayStation 5. Le nuove funzionalità che ne derivano miglioreranno l’immersione.

visione trasparente

La visualizzazione trasparente su PSVR 2 è molto semplice. Se abilitato, puoi vedere l’ambiente circostante senza dover togliere l’auricolare. Ovviamente non vedrai le foto reali, ma quelle che vengono registrate dalle fotocamere e poi visualizzate sullo schermo OLED. Una visione chiara è un vero vantaggio in termini di comfort. Ti consente anche di interrompere il gioco per trovare la tua console, ad esempio, senza rimuovere il casco.

se trasmettono in streaming

Sony ha pensato ai banner che stanno crescendo di numero tra i videogiocatori. Con PSVR 2, sarà possibile visualizzare il gioco in corso, nonché vedere quale giocatore lo sta giocando. Per fare ciò, è sufficiente collegare la fotocamera alla console principale Sony, ovvero la PS5.

Personalizza lo spazio

Un giocatore non ha sempre molto spazio per giocare a un gioco VR con il visore PSVR 2. Sony lo sa. Per questo, su PSVR 2, sarà possibile espandere manualmente lo spazio di gioco escludendo gli oggetti che si mettono in mezzo. È possibile accedere a questa funzione tramite un file Controller per cuffie per realtà virtuale.

Due modalità di visualizzazione

PSVR 2 offrirà due modalità di visualizzazione. La prima, la modalità VR, immergerà il giocatore in uno spazio a 360 gradi con una risoluzione di 4000 x 2040 HDR e una frequenza da 90Hz a 120Hz, mentre la seconda, Cinema Mode, sarà utilizzata per visualizzare l’interfaccia PS5.

Nessuna data di uscita

Sebbene Sony abbia dettagliato le specifiche del PSVR 2 in azione, si è astenuta dal rivelare una data di uscita. Non sappiamo ancora quando il visore VR raggiungerà le mani dei giocatori. Tuttavia, la compagnia giapponese ha promesso che questa data di lancio sarà rivelata presto. Speriamo che lo facciate nelle prossime settimane!!!