Michel Sardo racconta la disastrosa estate trascorsa in Normandia

Dopo aver venduto il suo castello nel Pays d’Auge (Calvados), Michel Sardo ha detto addio alla Normandia e, allo stesso tempo, alla pioggia che ha bagnato la sua estate! È stato catturato in Europa 1 e ha sponsorizzato alla radio l’arrivo del suo amico Pascal Braude.

Lo sponsor di questo spettacolo è volentieri Michel Sardoux, ospite di Pascal Braud su Europe 1 lunedì 28 agosto 2023, dopo che il giornalista è arrivato con un tamburo alla famosa radio francese. La star del canto sta facendo notizia mentre l’autunno si avvicina con il suo tour Ricordo addio E ha reagito alla fine della sua estate con segreti non filtrati, da artista tanto schietto quanto talentuoso.

“Oggi partiròInizia con Michel Sardoux, rispondendo ad una domanda sul suo programma della giornata.Mi prenderò tre giorni liberi perché non me ne sono preso. Sono andato in Normandia, è stata brutta tutta l’estate e non potevo uscire di casa“, dice il cantante 76enne. Ribadisce di non essere uscito di casa, ammettendo di aver mangiato solo in un ristorante a Deauville. Le terre della Normandia sono ormai finite per il cantante, che ha venduto la sua famosa villa a La Haule nel nel Pays d’Auge. Secondo le nostre informazioni, Cynthia, Romain, Davy e il padre di Sandrine si stabilirono nel sud, vicino a Bourmes-les-Mimosas. volte ed edifici a graticcio, ma anche alla pioggia che ha inzuppato la sua estate.

Ancora qualche giorno libero per Michel Sardo

Tuttavia, per Michelle non è ancora giunto il momento di tornare a scuola…

