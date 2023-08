Siamo andati tra le gocce: buona edizione 2023 in vendita a Waterloo

Il 2023 è un buon anno per la braderie di Waterloo. Secondo le autorità, commercianti e rottamatori hanno registrato un successo durante l’ultimo fine settimana di agosto. Va detto che Le Lion City è stato risparmiato dal maltempo: “Il tempo era perfetto, ha piovuto solo per 5 minuti. Nel respiro passavamo tra le gocceLo ha riferito il membro del commercio Brian Grillmeyer (MR).Anche le temperature erano perfette.”. Non fa né troppo caldo né troppo freddo per permettere a tutti di muoversi liberamente, a cura dell’autista di Bruxelles che per l’occasione si è fatto pedone. Anche le gallerie hanno registrato una grande affluenza durante questi tre giorni, soprattutto grazie ai prezzi scontatissimi offerti.

Napoleone non è mai lontano Waterloo: sede degli artisti di Braderie questo fine settimana La mania di Brady non si limitava alle bancarelle e ai negozi. Altri eventi previsti in parallelo hanno allietato questa edizione. Come molte città del Brabante, Waterloo è organizzata come un "luogo degli artisti", con numerosi spettacoli e concerti. È stato così con la serata jazz di "En Fanfare" il venerdì sera, ma anche il sabato con le esibizioni di ""Capra in una giacca"e rappresentanza"Notre Dame – Parigidi Victor Hugo. Ma il momento clou dello spettacolo deriva dalla storia stessa di Waterloo. Molti attori si radunarono attorno al Museo di Wellington per far rivivere il periodo napoleonico, con lo stesso Imperatore. Napoleone ha deliziato il pubblico con la sua presenza dopo averlo visitato per il pranzo del congresso "À La tavola di Napoleone Organizzato dal museo:Lo rifaremo, c'era una richiestaBrian Grillmeyer conferma.