TF1 potrebbe presto deprogrammare questo spettacolo cult | televisione

L’inizio dell’anno scolastico 2023 vedrà la scomparsa dello shopping a distanza? E secondo le informazioni di Télé Loisirs, i telespettatori potrebbero presto essere privati ​​di questo fondamentale incontro mattutino. E per una buona ragione, Stars, che possiede Téléshopping e M6 Boutique dal 2020, è in amministrazione controllata.

Nonostante gli sforzi profusi, la situazione resta problematica. Il gruppo ha scelto di assemblare gli studi di registrazione per i due spettacoli. Ma in due anni il suo fatturato è diminuito di circa il 40-45%. Il calo è spiegato dall’inflazione e dalla guerra in Ucraina, nonché dall’erosione pubblica.