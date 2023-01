Michael Schumacher ha festeggiato il suo 54esimo compleanno il 3 gennaio. Un’opportunità per i suoi parenti di scrivere alcuni segreti sulla sua salute.

La caduta di una leggenda del motorsport

Se sei un fan auto sportiveSicuramente hai sentito parlare di Michael Schumacher. Non è né più né meno che uno dei più grandi campioni nel suo campo. Ha infatti un totale di 91 vittorie nei Gran Premi di Formula 1 e 7 titoli mondiali di Formula 1. Sfortunatamente, la sua leggenda non ha potuto continuare a causa di un incidente.

Infatti, nove anni fa, ha subito un trauma cranico a causa di una caduta. È stato mentre sciava a Meribel, in Savoia. Dopo molteplici interventi chirurgici, i fan devono ancora sentire l’ex pilota. Ad ogni modo, la sua famiglia e i suoi parenti sono rimasti molto cauti riguardo alle sue condizioni.

Michael Schumacher ha 54 anni

L’ultima volta che ho sentito nel 2016, il leggendario pilota non era ancora in grado di camminare o stare in piedi. Nel documentario del 2021 “Schumacher”, i suoi parenti hanno affermato di avere difficoltà a comunicare con lui. Ma fortunatamente, I suoi figli non hanno dimenticato il suo compleanno, che è avvenuto il 3 gennaio. Ad ogni modo, suo figlio Mick non ha mancato di segnare questa data con un lavoro presso Instagram.

Il giovane campione europeo di Formula 3 ha postato due foto sulla sua pagina da 3,3 milioni di iscritti. La prima immagine ci mostra Michael Schumacher e suo figlio quando era più giovane. Poi, il secondo mostra l’ex campione di 54 anni mentre era ancora un pilota. Il giovane Mik ha concluso commentando che suo padre è stato il migliore di sempre.

Gina Maria dà notizie su Michael Schumacher

Mick non è l’unico figlio del campione del mondo di Formula 1. Dalla sua relazione con Corinna Beach è nata anche una figlia. E quest’ultima non ha dimenticato suo padre in questo giorno speciale. In effetti, ha anche pubblicato una foto di lei e suo padre mentre erano su un go-kart.

Nella didascalia del post, la 25enne ha fornito uno spaccato della situazione del padre. oltre al buon compleannoHa aggiunto, “Continua a combattere” nella didascalia. Il che significa che Michael Schumacher sta ancora lottando per finire la sua riabilitazione. Speriamo di riuscire almeno a fotografarlo questo nuovo anno. Gli auguriamo ogni bene.