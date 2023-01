Lukaku e l’Inter infliggono la prima sconfitta al Napoli e tornano nella corsa al titolo

Abbiamo dovuto aspettare 16 giorni dall’inizio della prima divisione e l’inizio del 2023 per vedere Il Napoli ammette la prima sconfitta stagionale in campionato. Vittoria per 1-0 allo Stadio Giuseppe Meazza grazie ad un golEdin Dzeko (55′), l’Inter ha messo fine alla straordinaria striscia di 11 successi della capolista prima della fine del mondo.

indietro Dopo aver lavorato duramente nelle ultime settimaneE il Romelu Lukaku Era Installato per la prima volta dal 26 agosto. eternità. Ha così messo a segno la sua sesta presenza stagionale in nerazzurro.

il male rosso Si giocano 64 minuti prima di cedere il passo Lautaro Martínez. 64 minuti dov’era Ha combattuto beneSoprattutto contro il grasso difensore coreano Kim Ming-jae. molto attivo durante la prima mezz’ora di gioco, Avrebbe potuto fornire un assist dal quarto minuto se fosse stato il suo compagno di squadra Federico De Marco Era molto abile sul secondo palo.

Se doveva ancora raggiungere logicamente il suo livello migliorea volte mancano di chiarezza, Lukaku è stato un buon peso per la difesa del Napolisoprattutto avendo una chance alla fine del primo tempo (41).

Quindi è stato il suo compagno d’attacco Edin Dzeko a rubare la scena in questo incontro dato che il Milan ha avuto le migliori possibilità di segnare. Vero veleno nel rettangolo, il bosniaco scaraventa in fondo alla rete un cross millimetrico di Di Marco con un potente colpo di testa.