“Anche contro D4 non basta”, “Invisible”: spettrale, Eden Hazard distrutto dalla stampa spagnola

Le settimane si susseguono e sembra lo stesso per Eden Hazard. Usato poco, Red Devil ieri, in Coppa del Re, ha ricevuto un bel regalo avvelenato. Titolare contro Caserino, Hazard ha giocato 68 minuti a vuoto, senza creare occasioni. La sua uscita ha seguito il gol di Rodrigo, senza collegare le due vicende.

Ma per i media spagnoli, questo mette inevitabilmente fine a ogni speranza per il giocatore belga, che raramente viene interrotto. “Nonostante lo stato del campo, non possiamo giustificare di aver visto meno Hazard questa sera. Quindi è stato sostituito, ed è stato penalizzato per le sue bancarelle – o per la sua esibizione, chissà”.-Possiamo leggere ad esempio in dem. A Eldersmarque hanno dato a Hazard un patetico punteggio di 1/10, con il seguente commento: Forse non era il posto adatto per mostrarsi, ma non mostrava la minima voglia di farlo..

Anche in AS stiamo perdendo completamente la speranza. “Il pericolo era invisibile, perso tra ala e perno. Chissà se gli mancava la voglia o la forza…”Come dice il quotidiano spagnolo. La conclusione va al Mundo Deportivo, non più delle altre offerte. “Anche contro P4 non è bastato. Creato per la prima volta in tre mesi, ha perso ancora una volta un’occasione per riconnettersi con i compagni. Il campo non mente: il belga si è dimostrato lontano dal minimo richiesto per giocare per il Real Madrid”.

L’incubo è permanente…