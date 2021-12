Michael Drucker, la fine è vicina? Ha rivelato i trust della sua influente moglie!

Michel Drucker: La star di France 2 si è finalmente sistemata sul suo famoso divano rosso. Se riprende i capelli del mostro, è vicino alla morte! In effetti, è sfuggito per un pelo allo scenario del disastro. Perché a 78 anni ha avuto un’endocardite infettiva e poi un triplo bypass coronarico! “I medici mi prendono come un alieno. Di solito ci vuole un anno per riprendersi da questa operazione. Senza TV, sono come un disabile … “, ha detto recentemente Michel Drucker ai nostri colleghi di Le Parisien. C’è da dire che il triplo wrap a 78 non è niente!

Michael Drucker ha affrontato una terribile malattia. Dalla sua operazione della scorsa estate, Michelle Drucker ha avuto l’opportunità di uscirne. Va detto che è un combattente. “Ho girato ad alta velocità per 55 anni e Ad un tratto Dal 30 agosto sono entrata in ospedale, ero costretta a letto. Ho tenuto alto il morale, ma ho subito un intervento chirurgico severo, ho passato 8 ore sul tavolo operatorio (…) mi sono presa cura di me, il personale ospedaliero è stato eccezionale. ‘, aveva dichiarato alle onde radio RTL.

Michael Drucker: “Ci troviamo tagliati fuori dal mondo”

Come risultato di queste operazioni, il marito di Danny Savall ha cambiato radicalmente il suo stile di vita. “Dal 1964 non ho mai smesso, e all’improvviso è uno shock. Ci siamo trovati tagliati fuori dal mondo, ho visto così poche persone, e ci pensiamo, e ci pensiamo, nelle lunghe notti , è un’esperienza così divertente.”

E per continuare: “In riabilitazione ho tempo per pensare (…), non vi nascondo che alla mia età quando ho saputo che avrei fatto questa operazione, avevo dei dubbi sulla fine della mia carriera percorso. È vero che ho subito un intervento chirurgico severo. 7:30 sul tavolo operatorio. Ma ho un cuore completamente nuovo. ” E in conclusione: “Ho imparato soprattutto che la salute è il bene più prezioso”.

Michael Drucker sta meglio ora? Tuttavia, sembra essere perseguitato dalla morte. Infatti, ha seppellito uno dei suoi più grandi amici, il rocker Johnny Hallyday? Poi è stato il turno di Jean-Paul Belmondo di scomparire da questo mondo. Il mostro del cinema francese era un vicino di casa dell’ospite ma anche un parente. Michael Drucker che lo ha anche aiutato a rimettersi in piedi dopo un ictus 20 anni fa.

Michael Drucker ha incontrato Danny Savall nel 1972

Il marito di Danny Savall ha visto partire altre figure importanti. Infatti presentatore Rotolo della domenica Addio a due personaggi famosi nel mondo dei media morti di cancro. Sulphur Bernard Tapie e Etienne Mogot, ex vicepresidente del gruppo TF1 ed ex compagno ORTF di Michael Drucker. Possiamo immaginare la malinconia di quest’ultimo!

Fortunatamente, c’è una persona su cui può contare. Perché Michael Drucker ha trascorso tutta la sua vita al fianco di Danny Saval. I due si amano dall’inizio del loro incontro. Non riescono a immaginare di vivere l’uno senza l’altro. Nel 1972, hanno lavorato insieme allo spettacolo “Avec le cœur”. Michel ha presentato questo programma con il suo amico Claude Francois. Nel novembre 2016, questa leggendaria coppia televisiva ha condiviso alcuni segreti sull’inizio della loro storia d’amore.

Michael Drucker: “Penso molto a lui e lo ringrazio”.

Michael Drucker ha già rivelato come ha incontrato la donna della sua vita. È successo sul set diNon siamo a lettoCon Laurent Rucker. “Il giorno dopo, quando mi ha accompagnato a casa, c’è stato uno sciopero alternato della televisione. Ci siamo incontrati entrambi dietro un set (…) lo faccio Lui sapeva Per due giorni e mezzo! Così ha rivelato Danny a Laurent Roquier: “Ci incontriamo al buio e lui dice: ho qualcosa da dirti. Ci ho pensato tutta la sera, tutta la notte, sei la donna della mia vita. così ! Poi ha affrontato Claude Michel per due anni e non sapevamo perché.

“Claude stava flirtando con Danny come un matto e sono stato io a sposarla. Mi ha fatto incazzare per due anni. È vero che devo questo incontro a Claude, quindi penso spesso a lui, e lo ringrazio.” Infatti Michael Drucker ha confermato, ricordando il suo amico cantante ormai scomparso.

“Ci rivedremo un giorno o l’altro”

Durante un’intervista a Radio Sud, la conduttrice di France 2 ha anche svelato un raro momento di intimità con la moglie, domenica 20 giugno 2021. Infatti, dopo la vasta operazione a cui è stato sottoposto, Danny Saval è andato a letto. “La prima cosa che mi hai chiesto, perché non ci vediamo da molto tempo, non mi sono permesso molte visite a causa del Covid, è: ‘Ho visto la morte da vicino. Che aspetto ha? ‘ ‘, ha spiegato Michael Drucker.

Pertanto, affascina in tutta trasparenza la sua metà. Mi sono detto: “In fondo troverò mio fratello, mio ​​padre, Cloclo, Colucci, Le Loron, Charles, Johnny, Dassin, Christophe… troverò tutti quelli che ci hanno lasciato, tutti amici. Mi ha ricordato una canzone che ha concluso le mie esibizioni, ora che sono sul palco. “Ci rivedremo un giorno o l’altro”, mi sono detto, ha continuato l’amico di Claude Francois. forse più tardi. Perché in questo momento, l’imbattibile Michelle Drucker può ancora deliziare i suoi fan nel suo imbattibile divano rosso!