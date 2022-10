Carlo III cambierà la legge per impedire a Harry e Andrew di garantire la sua transizione

popolo e re

Carlo III vorrebbe rimuovere e aggiungere alcuni nomi all’elenco delle persone che possono assumere temporaneamente le sue funzioni.

Il re Carlo III della Gran Bretagna è destinato a modificare la legge britannica per impedire al principe Harry e al principe Andrea, che sono ai margini della famiglia reale, di sostituirlo se si ammala o rimane all’estero. I media britannici hanno riportato le informazioni giovedì. Il Telegraph prevede che il cambiamento entrerà in vigore “nelle prossime settimane”. Buckingham Palace deve ancora commentare questo.

Leggi anche> Carlo III, olistico e “intellettuale”? “È un pioniere nel Regno Unito nella lotta per la diversità e l’ecumenismo religioso”

Secondo la legge del 1937, per alcune funzioni, come la firma di atti ufficiali, il re poteva essere sostituito in sua assenza dalla moglie e dai primi quattro adulti in linea per ereditare il trono. Nel caso del re Carlo III, è la regina Camilla, seguita dai suoi due figli William e Harry, suo fratello Andrea e sua nipote Beatrice. Ma il principe Harry rinunciò ai suoi doveri reali e in seguito si trasferì negli Stati Uniti con la sua famiglia. Anche il principe Andréj è stato rilasciato dall’incarico a seguito dell’accusa di aggressione sessuale. Beatrice, la figlia maggiore del principe Andrea, non è un membro attivo della famiglia reale.

Leggi anche> Quando a un allievo è stato chiesto la sua età, Carlo III ha risposto con un tocco di umorismo e ha suscitato molto scalpore

Per evitare che il principe Harry o il principe Andrea debbano comportarsi come un re per procura, soprattutto quando viaggia con Camilla e allo stesso tempo anche il principe William è all’estero. Re Carlo III estenderà l’elenco, secondo vari media. Gli piace particolarmente includere sua sorella e suo fratello, la principessa Anna e il principe Edoardo. Questa soluzione consentirà di saltare il principe Harry e il principe Andrea senza rimuoverli ufficialmente dall’elenco.

Scritto da Belga con La Reduction.