“Comment personne n’a pu y penser?”: Kate et William font polémique à cause de ces photos fâcheuses en Jamaïque

Un signore passé. Malgré tous leurs sforzi per Rayonner, Kate Middleton e il principe William ne peuvent pas empêcher l’ombre du passé colonial du Commonwealth de ressurgir. La tournée caraïbéenne du couple royal est ponctuée çà et là de véhémentes manifestazioni contre la monarchie. Des photos prises en Jamaïque viennent cristalliser toutes ces tensions.

“La diversità è importante”

Dal 22 marzo, la città di Cambridge a Trench Town per incontrare i luoghi, mais Raheem Sterling, star du ballon rond née dans le pays. Il principe William, fan del calcio, en a profité pour taper dans le ballon avant de prendre un bain de foule avec son épouse. Mais le immagini del duc et de la duchesse en train de saluer des enfants à travers un grillage ont fait couler beaucoup d’encre. “Je me demande à quoi pouvaient bien penser ceux qui, au Palais, ont organisé ça quand je tombe sur Certaines des photos d’hier. L’organisation de chaque étape de ces événements est à un niveau incomparable person” penser à éviter determinate immagini Voilà pourquoi la diversité dans une équipe est si importante”un notamment pesté Omid Scobie, giornalista reale autore di Meghan et Harry.



“Cette image, je pense que c’est tellement frappant. Elle simboleggia les thèmes sous-jacents da la tournée de Kate et William jusqu’ici”una tranché Nadine White, giornalista de L’indipendente speciale sulle domande di razzismo.

“Je tiens à exprimer ma profonde tristesse. L’esclavage était odieux. Et cela n’aurait jamais dû arriver”, un pourtant declaré le prince William lors d’une réception a Kingston le 23 mars. Mais on dit d’une photo qu’elle peut valoir mille mots.