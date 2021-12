“Koh Lanta” colpito da un nuovo scandalo: gli avventurieri stavano per partecipare a una cena segreta!

A metà novembre, i fan di “Koh-Lanta” hanno appreso che uno dei loro avventurieri preferiti, Teheiura, era stato ingannato due volte ordinando cibo dai pescatori polinesiani. Se quest’ultimo fosse stato espulso dallo spettacolo, i netizen lo avrebbero finalmente perdonato rapidamente per il suo comportamento scorretto. Sui social, invece, altri avventurieri sono stati bersaglio di numerose minacce, perché anche loro avrebbero approfittato del cheat di Tehiora o perché lo avrebbero denunciato in produzione. Questo dovrebbe reagireE la difesa dei candidati accusati. “Nessun avventuriero ha denunciato Tehiora per aver ricevuto cibo nel campo. Solo Tehiura ha ammesso il suo momento sconcertato”, riferendosi così alla produzione.

questo martedì, Parigi Svelati nuovi cheat nello show. I media francesi si basano su testimonianze di candidati e personale di produzione che hanno preferito rimanere anonimi. Claude, uno dei principali partecipanti a “Koh Lanta”, sarebbe riuscito a procurarsi del cibo. Stava per andare vicino alle tende dei tecnici per prenderne un po’. Si dice che una guardia lo abbia visto “ma è stato in grado di andarsene a un costo inferiore”.

secondo ParigiAnche Claude, come altri quattro o cinque candidati, avrebbe preso parte a una cena segreta. La loro strategia alla fine è stata molto semplice: quando il consiglio si è concluso sull’isola di Raiatea, i candidati accusati hanno aspettato che le guardie che li osservavano dormire per andare dalla gente del posto e cenare gratis nelle loro case. E così i nostri colleghi hanno interrogato i residenti che lo hanno confermato, invocando “piatti dolci e salati e anche bevande energetiche”. Gli avventurieri interessati vi si recavano ogni tre giorni.

Nota che il filtro funziona bene. Questo è Ugo. Un dipendente della casa di produzione avrebbe potuto dichiarare al parigino di non fruire di alcun pasto illecito. “La vera leggenda di questa stagione è Ugo. Potrebbe aver adorato essere nelle storie dei cheat, ma nessuno si è fatto avanti per lui!”Fidati della fonte.

Di fronte a queste scoperte, che avvengono sette mesi dopo le riprese, la produzione riferisce di aver avviato un’indagine.