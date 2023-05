Meteo: oltre 20°C è finalmente annunciato per giovedì, ma non durerà

Il mercurio salirà finalmente sopra i 20 gradi a Uccle, una stazione di risonanza magnetica, questo giovedì. Lo avevamo già sperato (e annunciato) tre settimane fa, ma le famose gocce fredde dalla Scandinavia hanno rovinato la festa e hanno invece provocato le giornate più fredde della stagione, con meno di 10 gradi.

Ma questa volta sembra essere il momento giusto. È giunto il momento! “Martedì è stata davvero una buona giornata, e anche mercoledì e giovedì saranno una buona giornata.Pascal Mormal, meteorologo dell’IRM, conferma. Giovedì, logicamente, supereremo in grande stile i 20 gradi, con tanto sole. Sabato eravamo già sopra i 20 gradi in alcune delle fermate minori, ma sarà la prima volta a Uccle. Quindi bisognerà aspettare fino al 4 maggio per vivere una giornata primaverile (20 gradi o più, ndr). Questa è la prima volta che ci vuole così tanto tempo dal 2016 (6 maggio). Durante l’intero periodo a Uccle, cioè dal 1892, ciò è accaduto comunque 35 volte. Nel 1902, il primo giorno di primavera era davvero troppo tardi poiché avvenne il 28 maggio e la temperatura raggiunse i 23 gradi quel giorno. Al contrario, nel 2019 abbiamo già osservato il primo giorno di primavera dal 25 febbraio a 20,2 gradi.

Ma torniamo al 2023. Bisognerà approfittare di queste belle giornate, perché non dureranno… Da giovedì sera possiamo aspettarci dei temporali. “Un burrascoso peggioramento potrebbe arrivare già giovedì sera, possibilmente venerdì mattina, e le temperature tornerebbero a riavvicinarsi agli standard stagionali, intorno ai 16 gradi.Continua. La prossima settimana, potremmo scendere un po’ più in basso, se è per questo.“

Cosa continua questa primavera decisamente timida? “Il mese di maggio si preannuncia abbastanza vero, attenzione, ma con fenomeni temporaleschi abbastanza regolari. Può passare una bella giornata con uno squillo piuttosto ampio. Con i temporali è sempre impossibile stabilire in anticipo dove e quando cadranno. In la seconda metà del mese di maggio ci aspettiamo ancora un aumento delle temperature.“

Riporta anche la chiesa al centro del villaggio, quando si parla di un anno molto cupo 2023. “Semplice esempio di temperature medie che arrivano a 9 gradi in aprile contro 10,4 in media. Quindi è un po’ più fresco, ma con un po’ di retrospettiva ci rendiamo conto che è ancora al di sopra della media 1971-2000. Quindi tutto è relativo”.

E se non vediamo l’ora che arrivi un lungo periodo di bel tempo, il caldo dovrebbe essere nella nostra lista estiva. “I modelli continuano a indicare un’estate calda di un grado sopra la media. In termini di precipitazioni, Météo France annuncia previsioni meteorologiche ‘neutre’ per le nostre regioni. Possiamo quindi concludere che ci saranno più temporali e piogge rispetto al 2022, ma non eccessivamente».Conclude.