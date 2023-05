Club di Brugge che è stato smobilitato contro l’Unione? Rick De Mille risponde e dà il suo favorito per il titolo

L’allenatore del Club Brugge ha confermato che la sua squadra giocherà forte contro l’Al-Ittihad. Anche se Rick De Mille vede gli unionisti come i favoriti per il titolo.

IL Club de Bruges Non è abituato a fare l’arbitro in una corsa al titolo. Questa però è la posizione che tiene Blauw en Zwart: se domenica prossima vince controUnione di Saint-Gilloisel’indirizzo andrà ad Anversa.

in una conferenza stampa, Rick de Mille Ha assicurato che la sua squadra avrebbe giocato la partita fino alla fine: “Abbiamo giocato perfettamente la partita contro tutti i nostri avversari e anche perché non abbiamo più nulla da guadagnare. Capisco che stiamo mettendo in dubbio la nostra partecipazione a quest’ultima partita, ma daremo tutto per battere l’Unione, come abbiamo fatto contro Genk e Anversa”.

Qualcosa per rassicurare i tifosiAnversa ? Non proprio, visto che il favorito de Mille ha fatto notare per vincere la giornata: “Ho detto che pensavo che l’Union sarebbe stato campione del Belgio. Alla vigilia dell’ultima partita, ho mantenuto quell’impressione. È un po’ strano, date le mie aspettative, finire contro di loro”. Questo sicuramente alimenterà la rivalità tra Paul Jesens e Bart Verhaeghe.