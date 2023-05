Loïs Openda è ancora capocannoniere con il Lens, vincitore di Leandro Trossard contro il Chelsea

L’obiettivo di Toulouse è uscito Brecht Dejigerha piovuto 1-0 martedì sera con un gol del 18esimo Lois Apenda Tre giorni dopo l’incoronazione dei viola nella Coupe de France, e RCL torna dopo la 33esima giornata di Ligue 1, il campione di calcio francese, un punto davanti al Marsiglia Dolphin, che lo riceverà sabato.

Lenshuis, che ha dominato il terzo posto durante la prima mezz’ora di gioco, ha mostrato realismo aprendo le marcature con un bel colpo di testa non incrociato della sua stella d’attacco (33), che non è riuscito a ripetere l’attacco nella ripresa nonostante due belle posizioni (64 ). 82) prima di essere sostituito da (83). Prestazioni da raggiungere: i 18 risultati che Red Devil ha coltivato provengono tutti da un movimento in pieno gioco, quindi non c’è obiettivo dopo una fase di pausa. È l’unico a raggiungere questa impresa nei cinque principali campionati.

Leandro Trossard, nel frattempo, è ancora in corsa per il titolo con l’Arsenal. IL Arsenaleche domenica ha ceduto il primo posto al Manchester City, è tornato ancora una volta in vetta al campionato inglese battendo in serata 3-1 il Chelsea nell’ambito della 34esima giornata della Premier League inglese.

Trossard ha iniziato la partita tra le fila dell’Arsenal, che si è rifugiato grazie a una doppietta di Martin Odegard (18 AE, 31 AE). Gabriele Gesù Ha segnato il terzo gol al 34esimo. Noni Madueki Ha alzato il punteggio sul 3-1 nel secondo tempo (65), però Blues non posso tornare indietro. Trossard è stato sostituito da Gabriele Martinelli Al 59′ l’Arsenal, tornato al successo dopo quattro partite senza vittorie, riconquista il primo posto con 78 punti, davanti al Manchester City (76), che non perde due partite. IL Cittadini A Kevin De Bruyne Il West Ham accoglierà mercoledì in una partita in ritardo del 28.