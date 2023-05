Cosa fare con il fallimento di De Ketelaere? Il Milan ha deciso a favore del Diavolo Rosso

Le settimane si susseguono e sembrano uguali per De Ketelaere. Entrato al 72 contro l’AS Roma, l’ex diamante grezzo del Bruges non ha pesato affatto in attacco. Come spesso accade, si è mostrato cancellato, un po’ ansioso e soprattutto molto scanzonato. Ciò che è stato presto visto da quando è stato dichiarato colpevole di aver perso la palla all’inizio del gioco sul punteggio di apertura di Tammy Abraham.

Fortunatamente per il giovane demone, un indigeno venne in suo soccorso. Saelemaekers è uscito dall’area per pareggiare finalmente negli ultimi istanti della partita.

In termini matematici, può ancora portare

“Charles svegliati!”ha esclamato Stefano Pioli durante l’incontro. Ulteriore prova della difficoltà di adattamento del 22enne. Tuttavia, abbiamo creduto ancora e sempre nel miracoloso lato milanista. “La crisi infinita di De Cutlery: il Milan non molla la presa e punta su tutto la prossima stagione, anche i titoli della Gazzetta dello Sport. Pioli resta più che mai alle spalle di De Ketelaere. Per l’italiano il belga resta la seconda scelta dietro a Brahim Diaz. Questa stagione di adattamento dovrebbe servirgli il prossimo anno per subentrare allo spagnolo. Il numero 10, infatti, tornerà al Real Madrid la prossima estate. In prestito triennale al Boot, sta facendo la sua migliore stagione e la Casa Blanca vuole reintegrarlo nel proprio organico.

Lo spogliatoio del Milan continua a sostenere De Kittellari: “Bella partita e vedremo il vero Charles”

Per esperienza, i dirigenti del Milan sanno che il primo anno al club è difficile. C’erano Sandro Tonali e Rafael Leao. Oggi il primo è spesso il capitano mentre il secondo è uno dei migliori giocatori della massima serie. Quindi, un ritorno alla ribalta è possibile. Lo ha chiarito anche il presidente dell’AC, Paolo Scaroni. “In effetti, non era all’altezza del compito.commentato su Rai Radio 1.”Ma possiamo aspettare. Lo abbiamo già testato in passato con Sandro Tonali. All’inizio non è andata bene, ma oggi è uno dei punti di forza della squadra”.

Dal punto di vista finanziario, il Milan non può lasciar perdere

Il prestito di De Cutlery non sarebbe un buon segnale per il Milan. Mentre in caso di rivendita la perdita sarà garantita in quanto è stata acquistata per 30 milioni. Tuttavia, negli ultimi anni, la filosofia del club è rimasta quella di acquistare per vendere meglio qualche anno dopo. Un progetto che sta dando i suoi frutti visto che il club è stato campione lo scorso anno.

I segreti di Charles D. Kettler, dodici mesi dopo il suo ultimo gol: “Cerco di non leggere le recensioni”

È chiaro che il giocatore ha perso valore negli ultimi mesi. Ma è ancora giovane. Quindi è probabile che inverta la tendenza con una prestazione convincente. Anche Stefano Pioli si augura che sia possibile in questa stagione. Mercoledì sera il club affronta la Cremonese. Secondo il quotidiano Al-Wardi, il tecnico effettuerà quattro o cinque cambi prima dell’attesissimo confronto con la Lazio del prossimo fine settimana e del primo duello del Milan in C1.

L’attaccante può togliere il fiato a Diaz in vista di questo decisivo doppio confronto. In tal caso, CDK avrà finalmente l’opportunità di aprire un proprio sportello nel proprio club. Un gol (o anche un assist) può essere sinonimo di click. In caso contrario, potrebbe dover aspettare fino alla prossima stagione. Questo secondo anno sarà cruciale. Sì, CDK è stato in grado di resistere a un anno di adattamento. Ma i suoi leader e sostenitori non tollereranno un secondo.