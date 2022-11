Meta, Twitter, Amazon… la festa è finita nella Silicon Valley

La società madre di Facebook e Instagram è pronta a lanciare il più grande piano social nella storia della “big tech” della California. Quindi sta seguendo le orme di Twitter e di altri Microsoft. Un nuovo ciclo industriale, non più sinonimo di crescita eccessiva, è in via di attuazione.

Responsabile del dipartimento multimediale

Di Filippo Laluxe



Inserito il 11/07/2022 alle 18:18 Tempo di lettura: 5 minuti



SConfermato questo mercoledì, come annunciato il Il giornale di Wall Street, potrebbe essere il piano sociale più importante nella storia della Silicon Valley, che si ritiene sia amplificato dai venti di continua crescita. Mentre molte aziende tecnologiche hanno licenziato parte della loro forza lavoro in risposta alla crisi economica, Meta (la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp), a sua volta, si prepara a licenziare migliaia di persone a partire da questa settimana. Meta aveva circa 87.000 dipendenti in tutto il mondo al 30 settembre.



