Ecco i passaggi da seguire per beneficiare degli aiuti del governo

In primo luogo, c’è il controllo energetico che sarebbe stato messo in atto da novembre. Non lo sarà, sarà raddoppiato per dicembre. Ricordiamo che questo assegno mensile di 196 euro sarà applicato fino a marzo 2023. Questo ritardo di un mese è dovuto alla difficoltà tecnica nell’attuazione di questa riduzione delle bollette di tutti gli aventi diritto. Buone notizie, non devi fare nulla per usufruire di questo aiuto, viene concesso automaticamente.







Se stai riscaldando solo con gasolio, propano o pellet, verrà fornito un controllo di riduzione. Questi tre buoni funzionano allo stesso modo e non sono cumulabili. Per il riscaldamento a gasolio/propano, l’assegno è di 300 euro. Per i granuli sono 250 euro. Per ricevere questo assegno, è necessario fornire una copia della fattura e la prova del pagamento con il numero di conto e il numero di iscrizione al registro nazionale.