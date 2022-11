La centrale nucleare di Tiyang sotto controllo dopo ‘piccoli incidenti insopportabili’ | Belgio

Infatti, a seguito di vari incidenti tecnici, FANC ha notato nel 2015 una certa “soddisfazione” per le regole del sito dell’impianto.

Quei problemi di sicurezza non sono scomparsi, ha affermato Ann Wertelers, direttrice della divisione “Strutture e rifiuti” del FANC, ascoltata dalla sottocommissione per la sicurezza nucleare della camera.

Di recente si sono verificati una serie di piccoli incidenti. Preso separatamente, non sarebbe descritto come drammatico, ma per AFCN non potrebbe sopportarlo in una centrale nucleare. Siamo severi su questo punto. Quindi siamo passati a un alto livello di monitoraggio”.

Questa misura è in vigore da metà ottobre, come confermato dal capo del dipartimento “Istituzioni nucleari”, Frederic van Wonengjem. Ispezioni rafforzate. Il regolatore si occupa più specificamente della corretta applicazione delle procedure e anche della verifica, per determinate attività, che i dipendenti tengano conto dei rischi connessi alle operazioni.

Per ora, il monitoraggio intensificato sarà in vigore fino a febbraio del prossimo anno. “È una procedura che non applichiamo spesso, ma che applichiamo quando necessario”, ha affermato Frederic van Woontransge.

In reazione, Inge, il gestore del sito web di Tihange, ha ammesso che le misure erano state applicate in modo improprio in diverse occasioni negli ultimi mesi. “Adotteremo le misure necessarie per promuovere una cultura della sicurezza”, ha affermato la portavoce Helen Smits. “È un processo continuo ed è una priorità assoluta”.

Proprio il mese scorso, il reattore nucleare di Tihange 3 è crollato da solo dopo che un sensore ha registrato erroneamente una caduta di pressione. Il malfunzionamento potrebbe essere stato causato da interferenze elettromagnetiche. È già possibile che qualcuno abbia portato un cellulare in un’area del sito dove questo è vietato. READ Il crollo improvviso delle borse europee lunedì mattina: un errore umano con 300 miliardi di conseguenze

Leggi anche