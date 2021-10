“Meta”, il nuovo nome della casa madre di Facebook, è stato annunciato durante la presentazione del metaverso

Il presidente di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato giovedì che la casa madre si chiamerà ora Meta, per rappresentare al meglio tutte le sue attività, ma il nome dei vari network rimarrà invariato.

Il fondatore della gigantesca azienda tecnologica, accusato di mettere profitti sugli esseri umani fischiatore Molti degli elettimorto“-“dietro – dall’altra parte“In greco antico – per dimostrare l’esistenza”Sempre più da costruireMeta riunirà così i social network Facebook, Instagram, Messenger e Whatsapp, oltre agli occhiali per realtà virtuale Oculus.

►►► Leggi anche: Facebook sta creando un team per lavorare sul “metaverso”, un cyberspazio dove è possibile effettuare interazioni sotto forma di avatar

“mortosottolinea anche nel metaverso, un “meta universo“Predefinito dove puoi muoverti liberamente con il tuo avatar, in qualche modo simile al mondo virtuale di Ready Player One (romanzo di Ernest Klein, adattato in un film di Steven Spielberg), che Facebook intende sviluppare insieme ai principali giocatori di videogiochi, Come Tencent (Fortnite). Questo termine “metaverso” Viene dal romanzo di fantascienza cyberpunk, “Virtual Samurai” (Snow Crash), scritto da Neil Stephenson nei primi anni ’90.

“Abbiamo imparato molto affrontando tanti problemi”, ha detto il creatore di Facebook, credendo che fosse ora di imparare le lezioni Costruire il prossimo capitolo. L’annuncio è arrivato un’ora e mezza dopo l’introduzione di Metaverse. Secondo lui, il metaverso rappresenta il futuro di Internet, dopo computer e telefoni cellulari, dove il pubblico potrà interagire, lavorare o intrattenersi tramite le tecnologie (occhiali per realtà aumentata, visori per realtà virtuale, ecc.). Il metaverso si presenta quindi come il futuro della comunicazione sociale attraverso la tecnologia digitale, attraverso le realtà virtuali e aumentate.