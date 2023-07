Ottimo cliente: un americano che ha volato per 37 milioni di chilometri

Grazie a un biglietto valido a vita, Tom Stoker viaggia in aereo senza limiti. Volantino Instagram ua1

Trentasette milioni di chilometri, o 12.000 viaggi e quasi 925 volte intorno alla Terra, questo è ciò che Tom Stoker ha percorso dal 1990. 33 anni fa, questo americano di 69 anni ha acquistato l’unico biglietto aereo valido della United Airlines per la somma di $ 290.000 . Dice: “Il miglior investimento della mia vita”. Washington Post 23 giugno. Nel 2019, anno in cui ha viaggiato di più, ha effettuato 373 viaggi in 365 giorni, coprendo 2,25 milioni di chilometri. Stima che “mi sarebbe costato 2,44 milioni di dollari”.

aereo a suo nome

Questo consulente dell’industria automobilistica viaggia molto per il suo lavoro. “Mi capita di dormire 12 notti di fila su un aereo, facendo avanti e indietro tra Newark e San Francisco o tra Bangkok e Dubai”, descrive in dettaglio la persona che utilizza le miglia accumulate per volo per permettersi vacanze in crociera o pernottamenti in hotel di lusso. “Lo condivido anche con i miei cari.”

Sul suo account Instagram, il nativo del New Jersey mostra come la compagnia aerea si stia prendendo cura di lui. Ogni milione di chilometri viene organizzata una festa. Ha persino battezzato un dispositivo con il nome del suo cliente più fedele.

La rivista ha rilasciato un’intervista nel 2020 GQ, ha detto che gli piace la sensazione del viaggio, perché gli permette di evadere dalle preoccupazioni della vita quotidiana. Per quanto riguarda il suo impatto sull’ambiente, non mette in dubbio i suoi voli: “L’aereo volerà che tu ci sia o no. L’impronta di carbonio sarà molto maggiore se voli su un aereo privato. Chi vola in privato gli aerei avranno un impatto molto maggiore di me se volano su un aereo commerciale”.