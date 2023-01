Mestdagh è diventato Intermarché: qui puoi trovare i nuovi punti vendita in Vallonia e Bruxelles

Mentre alcuni supermercati con il marchio Intermarché apriranno da lunedì 2 gennaio 2023, altri lo saranno nei prossimi giorni. Alcuni franchisee potrebbero impiegare un po’ più di tempo per implementare questo cambiamento. Questo è il caso in particolare della provincia di Liegi.

“Dei 13 marchi, quattro hanno aperto mercoledì 4 gennaio 2023, con il nuovo nome. L’idea era di andare avanti molto velocemente, non rallentare”, precisiamo a lato di Intermarché. Prima era necessario vendere tutti i prodotti del marchio Carrefour, svuotare gli scaffali, con sconti e promozioni.

Come cliente, ora puoi scoprire il tuo nuovo negozio completamente rinnovato. “I prodotti Carrefour sono stati ritirati e sostituiti con nuovi prodotti a marchio Intermarché. Nel punto vendita è cambiato tutto: nuova insegna, nuova segnaletica, nuovi carrelli, nuove casse…”, spiega Intermarché. Un’occasione per ricordare dove sono i nuovi marchi in Belgio, provincia per provincia.

Si precisa che il rebranding riguarda solo i negozi del Gruppo Mustadaq. Carrefour Express rimane lo stesso di Verviers o Spa con il logo Carrefour. Proprio come i mercati Carrefour di Eupen, Lontzen, Stavelot o Trois-Ponts o il supermercato Carrefour di Malmedy o Herstal.

