Il Belgio è rappresentato dal 2018 dall’Agenzia vallona per l’esportazione e gli investimenti esteri (Awex) alla fiera tecnologica leader a livello mondiale. È stata onorata sul palco durante la sessione di apertura del CES, davanti a un tutto esaurito, proprio come altri 11 paesi e l’Unione Europea, che ha ricevuto anche il “Innovation Champions Award”.

“È per me un grande piacere onorare il Belgio come Campione dell’Innovazione”ha commentato Gary Shapiro, CEO di CTA, l’associazione di categoria da 505 miliardi di dollari che rappresenta l’industria statunitense della tecnologia di consumo. “Il Belgio ha adottato politiche che sbloccano l’innovazione e danno potere agli imprenditori che creano tecnologie che migliorano la vita di milioni di persone”è senza.

La distinzione assegnata giovedì si basa su diversi criteri oggettivi, tra cui l’accoglienza che le autorità hanno riservato a tecnologie e modelli di business dirompenti, come la sharing economy e i veicoli a guida autonoma. Sono stati presi in considerazione anche la facilità d’uso del sistema fiscale, la protezione dell’ambiente e fattori importanti come la velocità e il costo della banda larga. La diversità, il rapporto tra donne e uomini sul posto di lavoro in gruppi di età chiave, gli immigrati in proporzione alla popolazione nazionale e la libertà di pensiero e di espressione hanno tutti influenzato l’assegnazione di questo premio.

Awex, presente con 15 PMI e startup a Las Vegas, rileva inoltre che le startup belghe e le società scale-up hanno raccolto 2 miliardi di euro di nuovo capitale nel 2022, citando i dati di Finance & Investment.brussels, “in un contesto macroeconomico difficile e incerto .

Perché la Vallonia è diventata una fan del CES, l’incontro tecnologico globale

Gunter Slewagen, Console Generale a Los Angeles, è stato lieto di ritirare il premio a nome del Belgio. Questa è una meravigliosa occasione per reconnaître l’innovazione tecnologica ‘made in Belgium’ che combina queste risorse e un pensiero creativo per trovare soluzioni a determinate domande e problemi che preoccupano i più sessi degli Uni e del mondo intero.”

Global Tech torna al CES di Las Vegas