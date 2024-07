“Inaccettabile”: lunghe code davanti all’aeroporto di Charleroi “senza acqua ed esposto al sole Cosa sta succedendo?

“Donne incinte, anziani e bambini aspettano il permesso per entrare nel Terminal 2 dell’aeroporto di Charleroi.”, ci racconta Hélène* sabato pomeriggio tramite il pulsante arancione Avvisaci. Secondo questo testimone, questa attesa avrà luogo “Senza acqua ed esposto al sole”.. Come lei, molti futuri vacanzieri hanno dovuto attendere davanti alla struttura mentre la temperatura esterna si aggirava intorno ai 30 gradi.

Helen e la sua famiglia sono arrivati ​​all’aeroporto intorno alle 16 per andare in Italia. “I passeggeri vengono filtrati per volo”Il nostro intervistatore risponde al telefono. “C’era una fila lunghissima, abbiamo aspettato fuori per un’ora e 15 minuti e tutti i voli avevano un ritardo di circa quaranta minuti”.