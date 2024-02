“Meritano di essere premiati”: Jean-Marc Nollet parla del suo progetto di bonus fiscale

Il copresidente di Ecolo Jean-Marc Nollet è stato ospite di Les Puncheurs. Gli si offre l'opportunità di venire a spiegarsi su vari argomenti, compreso il potere d'acquisto. Per questo il candidato ha un’idea ben precisa: il bonus fiscale.

Concretamente ciò significa che ci saranno 300 euro aggiuntivi per le persone a basso reddito. Ma questa misura solleva perplessità e alcuni si chiedono se non si tratti di prendere ai ricchi per dare ai poveri. “Uno dei nostri bonus fiscali, nel nostro programma, è quello di consentire a chi lavora e ha uno stipendio basso o medio di ottenere fino a 300 euro netti aggiuntivi al mese. Meritano la ricompensa finanziaria (…).”