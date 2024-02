Indagine per frode e sequestro di 20 milioni di euro a Edenred: il titolo crolla in Borsa

Sequestro di 20 milioni di euro

Le autorità italiane hanno annunciato in un comunicato stampa di aver sequestrato 20 milioni di euro nel caso di “Barare ai danni dello Stato“E ostacolando le procedure di affidamento degli appalti pubblici, senza specificare il nome delle aziende prese di mira”.Edenred non può commentare mentre l'indagine legale è in corso, ma è fiduciosa nell'esito del procedimento“, ha aggiunto il gruppo in un comunicato stampa.

L'istruttoria condotta dalle autorità italiane riguarda il bando di gara relativo al servizio dei buoni pasto per la Pubblica Amministrazione, un mercato stimato in 1,25 miliardi di euro, che avrebbe portato alla “attribuzione illegale” di tale mercato ad una società.

Pubblica queste informazioniQuesto spiega la piccola esplosione di fluttuazioni che osserviamo“, secondo Lucas Excover, responsabile del brokeraggio continentale presso Oddo BHF. Questo evento “Riconsidera le preoccupazioni che riguardano gli aspetti normativi dei buoni ristorante“, Egli ha detto.

Nel 2019, l’Autorità francese garante della concorrenza ha inflitto pesanti sanzioni per 414 milioni di euro a Edenred, Sodexo, Natixis Intertitres e Up, a causa di un accordo relativo allo scambio di informazioni e alla “chiusura” della borsa dei buoni ristorante.