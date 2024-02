No, non consuma l'80% della batteria quando fa molto freddo

“Il riscaldamento è a 21 gradi e subito l’aria condizionata consuma almeno l’80% della batteria”. 80%? veramente ? Separiamo la verità dalle falsità sull'autonomia invernale delle auto elettriche.

Immagina di partire per un'avventura nelle regioni innevate della Norvegia, al volante della Hyundai Kona Electric. Ed è esattamente quello che ha fatto Giornalista del Turbo, sulla M6, per curiosità. Il suo obiettivo? Testare i limiti dell'autonomia di un'auto elettrica in condizioni di freddo estremo, con il riscaldamento a piena capacità.

Ciò che è stato rivelato in un primo momento è sembrato allarmante: “ Riscaldando a 21 gradi, il condizionatore utilizza istantaneamente almeno l'80% della batteria, quindi quasi tutta l'energia viene destinata al riscaldamento dell'abitacolo, per cui l'autonomia si scioglie come neve al sole “Questa affermazione ha suscitato forti reazioni. Vediamo più da vicino i fatti.

In effetti, questo dato dell’80% visualizzato sui contatori può sembrare astronomico, ma è fondamentale comprendere il contesto. Questa misura è stata adottata in un caso molto specifico, durante l'atterraggio dove il consumo di energia per la propulsione era minimo. È un'azione immediata. È vero che il riscaldamento e il raffreddamento consumano le batterie delle auto elettriche? La risposta è rassicurante.

Sistema a pompa di calore

Esatto, il freddo incide sui consumi. Ma non è così distruttivo come dice la gente.

tecnologia Pompa di calore, sempre più diffuso nelle auto elettriche, cambia la situazione. La Kona è dotata anche di pompa di calore. Consente un riscaldamento e un raffreddamento efficienti senza fare molto affidamento sulla batteria. Questi sistemi sono progettati per massimizzare la portata, anche in climi estremamente freddi.

L'efficienza di una pompa di calore è tale che è in grado di ridurre significativamente la quantità di energia necessaria per mantenere una temperatura confortevole. In termini di consumi, siamo ben lontani dal quadro di riscaldamento avido inizialmente prospettato.

La pompa di calore lo consente Per ridurre il consumo energetico in riscaldamento da 3 a 4 volte rispetto alle resistenze tradizionali. Questo sistema trova quindi la sua collocazione all'interno del veicolo elettrico dove l'autonomia è un fattore importante e dove il riscaldamento dell'abitacolo può chiaramente influenzarla.

Quanto consuma una pompa di calore quando fa freddo?

Facciamo un esempio concreto. A -10°C, una pompa di calore può necessitare solo di circa 2-3 kWh per mantenere caldo l’interno, rispetto a 0,75-1,5 kWh a 0°C. Lontano dal suddetto 80%, giusto?

Per ulteriori chiarimenti, considerare il caso Per una Tesla Model 3, con batteria da 80 kWh. Se il riscaldatore consuma in media 1,36 kWh in condizioni di freddo estremo (-8 gradi in questo esempio), in una Tesla Model 3, ciò significa che teoricamente potresti rimanere al caldo per circa 59 ore con una carica completa. È come passare due giorni e mezzo in macchina, a scaldarla, senza muoversi!

Questi semplici calcoli ci mostrano che le auto elettriche, lungi dall’essere belle, sono perfettamente in grado di resistere al freddo del nord, soprattutto se dotate di pompa di calore.

Pertanto, questo viaggio a bordo della Hyundai Kona Electric rivela tanto la debolezza delle auto elettriche quanto la mancanza di comprensione del loro funzionamento e dei loro vantaggi. È davvero un peccato che questo tipo di errori appaia ancora in TV. Ciò gela l’immagine delle auto elettriche e semina dubbi laddove non ce n’è bisogno.